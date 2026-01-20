Haninge IT Säkerhetsteam söker en ny kollega med fokus på tekniska krav
2026-01-20
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Vi på Haninge IT Säkerhetsteam söker en ny kollega som vill bidra med sin expertis och engagemang inom bland annat tekniska krav.
I denna spännande roll får du möjlighet att spela en avgörande del i vårt arbete för att skapa en säkrare digital miljö för våra invånare och verksamheter. Vi befinner oss mitt i en stor förändringsprocess där innovation och teknik står i fokus. Du kommer att samarbeta med kompetenta kollegor som delar din passion för IT-säkerhet och vill arbeta tillsammans för att lösa nutidens och framtidens utmaningar.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:
- Identifiera och analysera tekniska säkerhetskrav.
- Utveckla och implementera effektiva säkerhetslösningar.
- Arbeta tillsammans med olika team för att säkerställa att IT-säkerheten är en integrerad del av verksamheten och att vi arbetar med säkerhet i designen.
- Föra dialog med intressenter och bidra med konsultativt stöd.
Vi söker dig som är stabil, målinriktad och har en god förmåga att samarbeta. Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vara med på vår resa mot en tryggare och mer digital framtid, då ser vi fram emot din ansökan!
Ansvarsområden
Som en del av Haninge IT Säkerhetsteam kommer du att spela en avgörande roll i att säkerställa våra tekniska system och data. Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att inkludera:
- Utföra riskanalyser och sårbarhetsbedömningar för att identifiera potentiella hot mot våra IT-system.
- Implementera och övervaka säkerhetslösningar och riktlinjer för att skydda känslig information.
- Samverka med olika förvaltningar för att genomföra våra styrdokument för IT-säkerhet.
- Utveckla och uppdatera säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa efterlevnad av gällande lagar och bestämmelser.
- Vid behov utbilda kollegor i ämnet IT-säkerhet för att öka medvetenheten och säkerhetskulturen på arbetsplatsen.
Ditt arbete bidrar inte bara till våra interna processer utan även till tryggheten för våra invånare i Haninge. Vi söker dig som är strukturerad, mål- och resultatinriktad, och har en stark analytisk förmåga. Om du känner att du har vad som krävs, ta steget och bli en del av vårt engagerade team som gör skillnad!
Vad vi söker
Vi söker dig som är en person som trivs med att anta tekniska utmaningar och alltid strävar efter förbättring. Du är stabil, mål- och resultatorienterad, samt har en stark förmåga att arbeta självständigt. Genom ditt konsultativa förhållningssätt bygger du förtroende och är en resurs i teamet. Med din personliga mognad och samarbetsförmåga bidrar du positivt till våra gemensamma mål.
Vi värdesätter följande egenskaper:
- Specialistkunskap inom IT-säkerhet och relaterade tekniska krav
- Numerisk och analytisk förmåga
- Digital kompetens för att navigera i en ständigt föränderlig teknisk miljö
- Strukturerad och verksamhetsfokuserad approach
- Resursmedvetenhet och gott omdöme i dina beslut enligt god förvaltningskultur Kvalifikationer
För att passa in i vårt IT-säkerhetsteam söker vi en kollega med följande kvalifikationer:
- Stabil och självständig: Du ska kunna ta egna initiativ och driva projekt framåt självständigt
- Mål- och resultatorienterad: Du har en stark förmåga att sätta upp tydliga mål och arbeta mot dem med beslutsamhet.
- Konsultativ och förtroendeingivande: Du är bra på att kommunicera och bygga relationer, vilket gör att kollegor och samarbetspartners litar på din expertis.
- Personlig mognad: Du har en god känsla för etik och professionalitet, vilket gör att du agerar med omdöme i alla situationer.
- Samarbetsförmåga: Du trivs med att arbeta i team och strävar efter att skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö.
- Strukturerad och verksamhetsfokuserad: Du arbetar med en tydlig struktur och har alltid verksamhetens behov i åtanke.
- Specialistkunskap: Du har god allmän kunskap inom IT-säkerhet och tekniska krav
- Digital förmåga: Du är väl insatt i digitala verktyg och plattformar som är viktiga inom IT-säkerhet.
Om du identifierar dig med dessa egenskaper och är redo att ta dig an utmaningar i en spännande och dynamisk miljö, ser vi fram emot din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/766". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, Utvecklingsavdelningen, IT Kontakt
Sara Vikslund +4686065206 Jobbnummer
9693983