Häng med på mina äventyr och bli en bli en del av ett starkt team!
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-01-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Jag simmar och rider varje vecka, och när det är säsong gillar jag att vara på sjön eller åka skidor. Jag gillar helt klart fart! Därför behöver jag dig som är trygg i en båt, i vattnet och runt hästar (du behöver inte kunna rida eller segla). Det är ett stort plus om du gillar utförsåkning, på skidor eller snowboard.
Att jobba med mig är inte fysiskt tungt men du behöver ha en kropp som klarar att lyfta och bära mig ibland om det behövs - till exempel vid förflyttningar eller i en nödsituation.
Mitt liv är fyllt av böcker, musik, film och naturupplevelser, och jag träffar gärna kompisar på fritiden. Du som jobbar med mig blir en del av allt detta - men också en del av ett team där alla stöttar varandra.
För mig är det viktigt att du är en lagspelare som samarbetar, delar ansvar och hjälper kollegorna när det behövs. Vi jobbar nära varandra, har kul och skapar trygghet tillsammans. Jag söker dig som är proaktiv, självständig och gillar ordning och reda.
Du är också nyfiken, empatisk, lösnings orienterad och praktiskt lagd. Vill du bli en del av mitt team och dela mina äventyr? I så fall ser jag fram emot att lära känna dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9673499