Häng med oss! Coop Björkskatan söker sommarpersonal
Coop Norrbotten ekonomisk förening / Butikssäljarjobb / Luleå Visa alla butikssäljarjobb i Luleå
2026-06-16
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Vi söker ytterligare en stjärna som vill arbeta med oss på Coop Björkskatan i sommar!
Vi söker dig som får energi av mötet med människor, som brinner för att hjälpa och vara vårt ansikte utåt. I rollen som säljare har du varierande arbetsuppgifter såsom försäljning, varuplock, exponering och kassaarbete.
Vi har öppet när våra kunder vill handla, därmed kan arbetstiderna variera – dag, kväll samt helg.
En av våra medarbetare, Lisa, säger så här om sitt arbete:
"Jag började som sommarjobbare på Coop för 13 år sedan och jobbar fortfarande kvar, kan inte tänka mig jobba på någon annan arbetsplats. Arbetet som säljare är varierande, det händer något hela tiden. Full fart, jag älskar det. Jag gillar ju kundmötet, fantastiskt roligt att möta kunderna varje dag, våra stamkunder blir som kompisar. Sedan har vi ett jättebra samarbete, vi är ett starkt team som jobbar med varandra och ser till att vår butik kan ge den bästa servicen till våra kunder. Så tveka inte - kom och häng med oss i sommar! "
Vi erbjuder inte bara ett sommarjobb utan också en möjlighet till vidareutveckling och andra utmaningar inom Coop-världen! Tveka inte, ta chansen att hänga med oss i sommar!
Välkommen med din ansökan senast 21 juni, observera att vi har en kort ansökningsperiod!Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av ca 155 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 41 butiker/stormarknader, ca 740 årsanställda samt en bruttoomsättning på ca 3,3 miljarder kronor. Butiker finns från Kiruna i norr till Piteå i söder. Servicekontoret finns på Storheden i Luleå.
Coop Norrbotten är en av Norrbottens största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Norrbotten ekonomisk förening
976 33 LULEÅ Arbetsplats
Coop Björkskatan Jobbnummer
9966873