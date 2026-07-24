Häng med mig till skolan i höst! Tjänst ca 80-85%
MejDej-kooperativet / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hörby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hörby
2026-07-24
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MejDej-kooperativet i Hörby
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige
Vill du hänga med mig till skolan i höst?
Då kanske det är just dig jag letar efter!
Jag är en glad och härlig 12-årig kille med trakeostomi som efter sommarlovet börjar högstadiet i Kristianstad. För att jag ska få en trygg, rolig och fungerande skoldag söker jag nu en personlig assistent som vill vara med mig under skoldagarna.
Som min assistent hjälper du mig med det jag inte klarar på egen hand. Det handlar bland annat om att:
Ha koll på min trakeostomi.
Hjälpa mig med personlig omvårdnad.
Stötta mig vid måltider.
Finnas vid min sida under hela skoldagen så att jag kan fokusera på att vara elev, ha roligt och utvecklas.
Så ser arbetsdagen ut
Du börjar arbetsdagen hemma hos mig, strax utanför Linderöd. För att ta dig till mitt hem behöver du ha körkort och tillgång till egen bil, eftersom det inte finns någon smidig kollektivtrafik hit.
Vi åker sedan tillsammans till och från skolan med skoltaxi. Efter skoldagens slut följer du med mig hem innan ditt arbetspass avslutas.
Om jag skulle bli sjuk och behöva vara hemma från skolan arbetar du istället tillsammans med mig hemma under dina ordinarie arbetstider. Då hjälper du mig med min omvårdnad, ser till att jag får en bra dag och hittar på aktiviteter som passar utifrån hur jag mår.
Mitt slutliga schema är inte klart ännu, men du kan räkna med arbetstider ungefär måndag–fredag kl. 07.00–15.00.
Vem är du?
Det viktigaste är inte att du kan allt från början – det lär vi dig! Du får en ordentlig introduktion, bredvidgång och utbildning innan du börjar arbeta självständigt.
Vi tror att du är en person som:
Har ett stort tålamod.
Är trygg, ansvarstagande och lyhörd.
Tycker om att arbeta med barn.
Har lätt för att samarbeta med både familj och skolpersonal.
Gillar djur och trivs i ett hem där det är liv och rörelse.
Jag bor tillsammans med min fantastiska familj och flera djur, så hemma hos oss är det nästan alltid full fart. Om du gillar fart, skratt och att ingen dag är den andra lik kommer du säkert att trivas hos oss!Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Cirka 80 %.
Måndag–fredag.
Arbetstid cirka 07.00–15.00.
Tillträde i samband med skolstarten hösten 2026.
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Låter det här som ett jobb för dig?
Då hoppas jag att du skickar in din ansökan! Jag söker inte bara en assistent – jag söker en trygg person som vill bli en viktig del av min vardag och följa med mig när jag tar steget in i högstadiet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Så här söker du tjänsten:
Vi på MejDej-kooperativet är stolta över att ha förtroendet att anordna assistansen för den här sköna killen. Vi är en trygg och tillgänglig arbetsgivare som vill anordna en riktigt bra assistans för våra uppdragsgivare.
Ansökan ska innehålla: personligt brev, meritförteckning, referenser och eventuella lönekrav. Före erbjudande om anställning måste utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister uppvisas. Rekrytering kommer att påbörjas innan sista ansökningsdag. Skicka din ansökan till jobbansokan@mejdej.se
och ange refnr: 270-2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Per mail
E-post: jobbansokan@mejdej.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref nr 270". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mejdej-Kooperativet
242 80 HÖRBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MejDej-kooperativet Jobbnummer
10011157