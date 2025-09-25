Handyman Snickare/mekare/utefixare Västerhejde, Sek 200/tim
2025-09-25
Praktisk Assistent - Självgående hjälp med verkliga uppgifter på Gotland
Jag söker en pålitlig, händig och praktiskt lagd person som kan hjälpa mig med vardagliga sysslor i och omkring hemmet och verkstaden här på Gotland. Jag är filmskapare, äventyrare och tidigare byggare med lång erfarenhet av att göra allt själv - tills en motorcykelolycka och en ryggmärgsskada förändrade läget. Jag är nu förlamad (kvadriplegiker) och behöver någon med de händer jag själv inte längre har.
Det här är inte ett vårdjobb - den delen är redan täckt. Det jag behöver är någon som kan ta hand om resten: reparationer, underhåll, trädgårdsarbete, verktyg, maskiner, fordon - allt det praktiska jag brukade göra själv, och fortfarande övervakar. Jag har god koll och kan ge vägledning vid behov, men föredrar att inte behöva mikrostyra. Du behöver kunna jobba självständigt och inte ställa till det när jag inte tittar.
Du bör vara bekväm med:
- Snickeri, träarbete eller allmänna reparationer
- Grundläggande mekjobb och verktygshantering
- Trädgårdsarbete och fysiska uppgifter utomhus
Du behöver inte vara expert på alla tre - det räcker att du är kunnig inom ett område. Vid behov kan du också behöva rycka in och hjälpa till med enklare vardagsgrejer som att fixa mackor, dryck eller liknande om ordinarie personal är borta.
Du måste ha körkort och egen bil. Jag bor 10 minuter söder om Visby. Arvode per timme enligt överenskommelse. Skriv kort vad du kan, vad du gillar att jobba med och när du kan börja. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: tom@pernilla.org
http://pernilla.org
622 61 VISBY
Mc Alevey Thomas
Thomas McAlevey
tom@pernilla.org
