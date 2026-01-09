Handledare vaken natt inom socialpsykiatrin - Stöd i boende norr
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Att arbeta inom Socialpsykiatrin innebär att du på ett respektfullt sätt är ett socialt och pedagogiskt stöd till personer med psykiskt funktionsnedsättning.
Genom att skapa trygghet och struktur stödjer du brukaren i sin återhämtningsprocess.
I rollen som handledare vaken natt ansvarar du för att skapa och upprätthålla lugn och trygghet under natten. Arbetet innebär att finnas tillgänglig för stöd vid behov och vara uppmärksam på förändringar i mående eller beteende. Du bidrar till en rofylld miljö och hanterar eventuella oros- eller krissituationer på ett lågmält och stabilt sätt. Ditt dagliga arbete utgår från var brukares individuella genomförandeplan. Du motiverar till aktivitet och sysselsättning, både i och utanför boendet, för att bryta isolering. Du är ett stöd till brukarna både på boendet och i boendestödet. Vi samverkar brett med exempelvis anhöriga, godemän/förvaltare och vårdgrannar.
Regelbunden dokumentation ingår i ditt arbete hos oss.
Till din hjälp i ditt arbete som handledare har du bland annat en pedagogisk samordnare, en enhetsadministratör och ett arbetslag med kollegor som stöttar och stärker varandra. Utöver dessa stödfunktioner finns även sjuksköterskor och arbetsterapeuter.
Vi söker dig
Vi söker dig som har studerat YH med inriktning socialpsykiatri, socialpedagog, undersköterska med specialistkompetens inom psykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Har du dessutom utbildning i återhämtningsinriktat förhållningssätt eller CAN-skattning är det meriterande.
Du behöver ha kunskaper i social dokumentation och om du tidigare arbetat i systemet Life Care IFO är det meriterande. För stöd i planeringen använder vi oss av det digitala planeringsverktyget Epsilon. Vi ser gärna att du har kunskap om samt intresse av digitalisering.
Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet inom socialpsykiatri och goda kunskaper om målgruppen. Har du erfarenhet av samsjuklighet dvs. psykiatri/somatik eller missbruk är detta meriterande. Du behöver ha god förmåga till samverkan, att skapa struktur, planera och ta ansvar. Du är ödmjuk, tydlig och ser alla människors lika värde.
I denna process har vi valt bort personligt brev. Besvara istället våra urvalsfrågor. Vi tillämpar löpande rekrytering, vänta därför inte med din ansökan.
Vi erbjuder dig
En utvecklande tjänst med många samarbetsytor där du ges möjlighet att påverka. I ditt arbete som handledare vaken natt i Socialpsykiatrin är ditt heltidsmått 34,33h.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Om arbetsplatsen
Verksamhetsområde socialpsykiatri omfattas av flera verksamheter som stöd i boende, sysselsättning och arbetsrehabilitering. Verksamheternas övergripande syfte är att öka förutsättningar för återhämtning. Genom att erbjuda ett elastiskt stöd som är individuellt utformad med insatser med hög tillgänglighet, delaktighet och medbestämmande ska personer med psykisk funktionsnedsättning kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Stöd i boende Norr består av boendet Häradsvägen, samt boendestöd i närområdet. Detta innebär att vi arbetar dels inne på särskilt boende, men också ute i områdets boendestöd hos personer i det egna hemmet. Vi är sammanlagt 19 medarbetare på området, varav fyra medarbetare arbetar vaken natt. Nu söker vi en ny kollega till natten. Tjänsten innebär nattarbete enligt rullande schema, samt varannan helg.
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
