Handledare vaken natt inom socialpsykiatrin - gruppboende Bardisangränd
Lunds kommun / Vårdarjobb / Lund Visa alla vårdarjobb i Lund
2026-07-13
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Vill du ha ett meningsfullt nattarbete där du bidrar till trygghet, struktur och återhämtning?
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Att arbeta inom Socialpsykiatrin innebär att du på ett respektfullt sätt är ett socialt och pedagogiskt stöd till personer med psykiskt funktionsnedsättning. Genom att skapa trygghet och struktur stödjer du brukaren i sin återhämtningsprocess.
I rollen som handledare vaken natt ansvarar du för att skapa och upprätthålla lugn och trygghet under natten. Du finns tillgänglig för stöd vid behov, är uppmärksam på förändringar i mående eller beteende och agerar stabilt och lågmält i oros- eller krissituationer. Arbetet utgår från varje brukares individuella genomförandeplan. Du motiverar till aktivitet och sysselsättning, både i och utanför boendet, för att motverka isolering. Du är ett stöd till brukarna både på boendet och i boendestödet. Vi samverkar brett med exempelvis anhöriga, godemän/förvaltare och vårdgrannar. Regelbunden dokumentation är en viktigt del av uppdraget.
Som handledare har du stöd av pedagogisk samordnare, enhetsadministratör och ett engagerat arbetslag där kollegor stöttar och stärker varandra. Det finns även tillgång till sjuksköterskor och arbetsterapeuter som viktiga samarbetspartners i vardagen.
Vi söker dig
Vi söker dig som har studerat YH med inriktning socialpsykiatri, socialpedagog, undersköterska med specialistkompetens inom psykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Har du dessutom utbildning i återhämtningsinriktat förhållningssätt eller CAN-skattning är det meriterande.
Du behöver ha kunskaper i social dokumentation och om du tidigare arbetat i systemet Life Care IFO är det meriterande. För stöd i planeringen använder vi oss av det digitala planeringsverktyget Welfare (fd.Epsilon). Vi ser gärna att du har kunskap om samt intresse av digitala arbetssätt.
Du har erfarenhet av arbete inom socialpsykiatri och god kunskap om målgruppen. Eftersom Bardisangränden har inriktning 55+ är även erfarenhet av äldreomsorg värdefullt. Flera brukare har behov av somatisk omvårdnad, exempelvis stöd vid dusch, toalettbesök och måltider. Som person har du god förmåga att samverka, skapa struktur, planera och ta ansvar. Du är tydlig, ödmjuk och har ett respektfullt bemötande där du ser alla människors lika värde.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får göra skillnad för människor i deras vardag. Du blir en del av en verksamhet med stort engagemang, flera samarbetsytor och möjlighet att bidra till trygghet, kvalitet och utveckling.
I ditt arbete som handledare vaken natt i Socialpsykiatrin är ditt heltidsmått 34,33h. Tjänsten innebär nattarbete enligt rullande schema med arbete varannan helg.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. Publiceringsdatum2026-07-13Så ansöker du
I den här rekryteringen har vi valt bort personligt brev. Besvara i stället våra urvalsfrågor i samband med din ansökan. Intervjuer är planerade till den 12 och 14 augusti. Frågor om tjänsten hänvisas till tf. enhetschef Evelina Popova då ordinarie chef är på semester.
Om arbetsplatsen
Verksamhetsområde socialpsykiatri omfattas av flera verksamheter såsom stöd i boende, sysselsättning och arbetsrehabilitering. Det övergripande syftet är att öka förutsättningarna för återhämtning. Genom att erbjuda ett elastiskt stöd som är individuellt utformad med insatser med hög tillgänglighet, delaktighet och medbestämmande ska personer med psykisk funktionsnedsättning kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Bardisangrändens gruppboende är hem för tolv brukare som alla är äldre och har en allvarlig psykisk funktionsnedsättning. På enheten arbetar sammanlagt 14 medarbetare som handledare, varav fyra medarbetare som arbetar vaken natt.
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bardisangränden 2 (visa karta
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226 48 LUND Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Jobbnummer
10000467