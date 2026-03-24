Handledare timanställning sommarpersonal i södra Stockholm, Clustera Sverig
2026-03-24
Handledare timanställning under sommaren i södra Stockholm
Om oss
Clustera Sverige AB är en del av APM Group som startades 1994 i Australien. Koncernen har över 17 000 medarbetare med verksamhet i 11 länder runt om i världen. APM hjälper över två miljoner människor varje år att leva ett bättre liv och tillhandahåller tjänster med fokus på att få deltagare närmare en anställning eller utbildning.
Verksamheten i Sverige omfattar cirka 140 medarbetare. Clustera levererar arbetsmarknadstjänster och program i hela landet. Vi har ett genuint intresse av att hjälpa människor att komma vidare i både livet och karriären, och under åren har vi gjort det med mycket goda resultat och hög kvalitet.
Vi är ISO-certifierade inom ISO 14001 och ISO 9001.
Vad innebär det att vara en del av Clusteras team?
Clustera är ett etablerat bolag där det är högt i tak och kreativitet och nytänkande välkomnas. Vi ingår i en global koncern med lång erfarenhet från internationella matchningstjänster. Med stabil värdegrund vägleder vi i alla lägen.
På Clustera tror vi på människors förmågor och brinner för att stödja och lyfta dem. Vårt mål i mötet med andra är att motivera och inspirera till nya möjligheter. Det gäller både våra deltagare och samarbetspartners, men även våra medarbetare och samhället i övrigt.
Tjänsten
Som handledare / jobbcoach kommer du att ansvara för planering, dokumentation och coachning av våra deltagare, som söker arbete eller behöver stöd med att börja studera.Det är viktigt att du är driven, självgående, resultatinriktad, målmedveten och har erfarenhet av att handleda, samtidigt som du också aktivt hjälper deltagarna att söka arbete genom att rekrytera arbetsgivare till vår interna arbetsgivardatabas. Nätverkande är en stor och viktig del av det dagliga arbetet för att uppnå målet.
Tjänsten är en timanställning under sommarperioden med placering på våra kontor i Norsborg, Fittja och Hagsätra.
Du behöver uppfylla följande krav enligt alternativ 1 eller 2.
Alternativ 1Du har minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system). Flytande svenska i tal och skrift.
Du har utbildning inom något av följande områden:
Arbetsliv
Organisation och personalarbete
Studie- och yrkesvägledning
Företagsekonomi
Psykologi
Beteendevetenskap
Samhällsvetenskap
Pedagogik
Arbetsterapeut- eller socionomutbildning
Eller inom liknande områden
Som sökande behöver du ha minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar två års heltid. Studier och arbetslivserfarenheten måste intygas.
Alternativ 2Du har ett års eftergymnasial utbildning och talar och skriver flytande svenska.Du har minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom något av följande områden:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och gruppsykologi
Karriärvägledning
Arbetslivserfarenheten måste intygas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Fler språk utöver svenska och engelska är meriterande.
Sista dag att ansöka är 24 april 2026. Sök gärna tjänsten så snart som möjligt, då intervjuer sker löpande och anställning kan ske innan sista ansökningsdag.
Anställning: Timanställning under sommaren 2026 i Norsborg, Fittja och Hagsätra.
Vad vi kan erbjuda dig
Clusteras personal är organisationens viktigaste resurs och därför är det självklart att erbjuda en utvecklande och stimulerande roll. Vi drivs av att se människor växa och utvecklas, och därmed vill vi skapa möjlighet för dig att arbeta med det du har passion för. Tillsammans med din coachande chef bygger du din karriär, för att du ska kunna fortsättas att utvecklas och förverkliga dina mål och drömmar!
Vid frågor kontakta rekryteringsansvarig Eva-Marie Johansson, eva-marie.johansson@clustera.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: eva-marie.johansson@clustera.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Clustera Sverige AB
(org.nr 556743-1365)
Höders väg 17
)
145 70 NORSBORG
Norsborg Kontakt
HR Manager
Eva-Marie Johansson eva-marie.johansson@clustera.se 076-0293365 Jobbnummer
9816183