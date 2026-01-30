Handledare till feriepraktik - Sommarlovsentreprenörerna
2026-01-30
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Lunds kommun söker handledare till feriepraktik - Sommarlovsentreprenörerna! Som handledare kommer du att stötta och hjälpa ungdomarna att utvecklas i vad som kan vara deras första jobb.
Du kommer bland annat agera coach och vägleda dem under sommaren genom olika projekt via deras feriepraktik.
Feriepraktik
Feriepraktik i Lunds kommun riktar sig till den som är född mellan 2006-2010, som står långt ifrån arbetsmarknaden och som nu ges en möjlighet att få erfarenhet och referenser inför framtida arbeten. Programmet "Sommarlovsentreprenörerna" är en feriepraktikform där ungdomar under tre veckor får arbeta med att ta en idé till verklighet. Läs mer om feriepraktik nedan och se filmen för mer information om Sommarlovsentreprenörerna:https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/jobb-och-praktik-for-unga/feriepraktik-for-ungahttps://www.youtube.com/watch?v=81Bs3eX9DMw
Feriepraktiken pågår mellan veckorna 25-27 under vilka du som handledare arbetar heltid. Utöver det tillkommer tid för utbildning och en planeringsvecka för coacher kommer genomföras i maj/juni.
Som handledare för Sommarlovsentreprenörerna kommer du, tillsammans med ett team, ansvara för en hubb av ungdomar och stötta dem från idé till verklighet. Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen att vara:
- Att löpande stötta och utbilda ungdomarna under processens olika moment;
idégenerering, idévalidering och idépaketering
- Leda workshops och utbilda i såväl teoretiska som praktiska moment
- Coacha ungdomarna både individuellt och i grupp
- Praktiskt ansvara för daglig verksamhet på hubben under programmet
Vi söker dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att ha arbetat med ungdomar och som har egna erfarenheter av entreprenörskap eller av att driva projekt. Vi söker också dig som:
- Har som lägst en gymnasieexamen
- Har förmåga att inspirera unga och kan anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån sammanhang
- Är en naturlig ledare och förebild som är bra på att se individen
- Har förmåga att pedagogiskt dela med dig av din kompetens
- Har förmåga att arbeta såväl självständigt som i team
- Har lätt för att samordna grupper och kan skapa bra relationer och arbetsklimat
- Vill utvecklas inom affärsutveckling och entreprenörskap
- Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du:
- Har drivit eller driver eget företag
- Har drivit eller driver projekt inom idrott, studentförening, ideellt arbete eller hållbarhet
- Har utbildning eller är student inom relevant område (t.ex. ekonomi, sociologi, psykologi)
Urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan. Om du blir erbjuden tjänsten kommer vi begära ett utdrag ur polisens belastningsregister:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Kultur-och fritidsförvaltningen i Lund har som uppdrag att skapa positiva sammanhang, och intressanta och spännande aktiviteter för barn och unga under sommarlovet. För att utöka vårt utbud tar vi emot feriepraktikanter som kan berika vår verksamhet.
Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 370 medarbetare arbetar för att skapa möjligheter för alla i Lunds kommun att utöva aktiviteter, uppleva, uttrycka sig, utvecklas och umgås. Detta har ett egenvärde samtidigt som det skapar mervärden som livskvalitet, bildning, gemenskap, trygghet och ett demokratiskt samhälle. Lunds kommuns kultur- och fritidsliv ska präglas av delaktighet, inflytande och medskapande. Det ska vara tillgängligt för alla oavsett bakgrund och förutsättningar och vara långsiktigt hållbart, det vill säga tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
