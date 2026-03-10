Handledare till feriearbetare sommaren 2026
2026-03-10
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Samhällsbyggnad ger förutsättningar för ett hållbart samhälle i förändring och bidrar till att alla boende och verksamma i Nybro kommun ska kunna leva ett gott liv.
Vi skapar planer för framtidens Nybro, tar hand om kommunens mark och lokalförsörjning, gör kartor, ger tillstånd för bygglov, planerar och bygger stadens trafikmiljö, tar hand om parker och grönområden, driver fritids- och idrottsanläggningar, ser till så att vi har en god bostadsmiljö, städar lokaler och lagar mat och mycket, mycket mer.
Vi ger också människor och företag råd och stöd för att kunna göra rätt och därför bedriver vi tillsyn i till exempel miljö-, livsmedels-, bygg- och trafikfrågor. Vi är ett team med blandade åldrar och olika erfarenheter.
Vi söker dig som vill samordna och handleda feriearbetare under tre tvåveckorsperioder i sommar. Ett arbete där du gör skillnad både för ungdomarna och kommunens verksamheter. Tjänsten passar dig som tidigare arbetat praktiskt och som nu vill ta ett första eller nästa steg i en ledande roll. Vi tänker att du exempelvis har erfarenhet som arbetsledare, vaktmästare, instruktör eller ledare inom föreningsliv.
Det här får du:
* Ett meriterande ledaruppdrag inom kommunal verksamhet
* Praktisk erfarenhet av att leda och utveckla unga i arbetslivet
* Ett sommarjobb med tydlig struktur och stort eget ansvar
* Stöd från ordinarie personal inom samhällsbyggnadsförvaltningenPubliceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Som handledare leder du tre omgångar feriearbetare, uppdraget innebär att:
* Planera och förbereda uppdraget (v. 24)
* Leda en grupp om ca 6 feriearbetare i det dagliga arbetet
* Introducera ungdomarna till arbetsuppgifter och arbetsplatsens regler
* Vara närvarande och delta i det dagliga arbetet
* Handleda och ge tydlig feedback
* Hantera enklare utmaningar som frånvaro, motivation och samarbete
* Gör avslut och återkoppling efter varje period
Ferieperioder 2026
Period 1: v. 25-26
Period 2: v. 27-28
Period 3: v. 29-30
Feriearbetarna som du handleder jobbar kl 07:30-14:30 (60 minuter lunch), 6 timmar/dag i två veckor.
Som handledare arbetar du heltid 07:00-16:00 v. 24-30.Kvalifikationer
Vi har krav på att du ska ha B körkort, erfarenhet av praktiskt arbete (t.ex. lokalvård, fastighetsservice, vaktmästeri eller liknande) samt erfarenhet av att leda ungdomar eller grupper.
Meriterande är om du har vana att planera eller samordna arbetsgrupper, har erfarenhet av kommunal verksamhet, grundläggande förståelse för arbetsmiljö kopplat till unga samt erfarenhet av maskiner såsom exempelvis traktor eller hjullastare.
Som person är du strukturerad, tydlig och en trygg ledare som skapar engagemang. Du är lösningsorienterad och positiv samt har en god kommunikativ förmåga.
Krav på registerutdrag enligt rutin.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.
