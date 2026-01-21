Handledare till feriearbetande ungdomar i Oskarshamns kommun
2026-01-21
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Nu söker vi handledare till årets feriearbetare på Parkavdelningen!Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som arbetande handledare för feriearbetare hos oss får du huvudsakligen planera och arbetsleda våra feriearbetare och hjälpa till med arbetsuppgifter utomhus. Du kommer transportera feriearbetarna mellan olika arbetsplatser och se till att arbetsuppgifterna utförs. Arbetsuppgifter för feriearbetarna är ogräsrensning, skräpplockning, målning och mindre jobb i kommunala parker. Ordinarie arbetsledare kommer stötta dig i dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning. Det är meriterande om du på något sätt har tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar samt praktiskt handlag.
Vi ser gärna att du är pedagogisk, social och arbetar gärna i team.
B-körkort är ett krav.
Tjänsterna är heltidstjänster under vecka 25 till vecka 33 där de 3 första veckorna är introduktion. Vecka 28 till vecka 33 jobbar du parallellt tillsammans två handledare som tar hand om varsin grupp med fyra ungdomar i varje grupp. Du behöver kunna arbeta under den valda perioden.
Observera att båda tjänsterna har introduktionsveckor v.25-27 där vi är flexibla med ledighet om så önskas. Under perioden v. 28-33 behöver man kunna arbeta fulla veckor.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du underhttps://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/
Du som söker och är intresserad av tjänsten ansök redan nu om utdraget.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
