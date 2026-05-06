Handledare till Daglig verksamhet LSS inriktning Service & Vaktmästeri
Handledare till Daglig verksamhet LSS - inriktning Service & Vaktmästeri i naturskön miljö
Haga Stall & Omsorg AB
Stödassistent/ Stödpedagog/ Boendestödjare
Kommun: Linköping
Omfattning: Deltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Om jobbet
Haga Stall & Omsorg AB (HSOAB) söker handledare till Daglig verksamhet LSS, inriktning Service & Vaktmästeri, tillsvidareanställning med provanställning.
Haga Stall & Omsorg AB driver Smedstad Ridsportcenter i Linköping. Anläggningen är vackert belägen vid Tinnerö Eklandskap och har ett stort utbud av hästrelaterade aktiviteter såsom ridskola med 60 hästar, kurser, läger, tävlingar mm. I verksamheten bedrivs även Daglig verksamhet LSS, cafe & konferensverksamhet och öppen fritidsverksamhet för barn i åk 4-6. Här jobbar personal med hög kompetens mot en kvalitativ verksamhet av högsta klass.
Inom Haga Stall & Omsorg arbetar vi utifrån värdegrunden:
SAMARBETE-ANSVAR-RESPEKT-GLÄDJE.
Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete och vi söker dig som delar våra värderingar och vill bidra till en trygg, inspirerande och utvecklande miljö för både deltagare, besökare och kollegor.
Tjänsten som vi erbjuder är en 80 % tillsvidareanställning, men kan i förlängningen för rätt person utökas i takt med att verksamheten utökas.
Om Verksamheten
Daglig verksamhet LSS - Smedstad anpassad arbetsplats
Smedstad anpassad arbetsplats är en arbetsinriktad daglig verksamhet för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Hos oss finns fyra arbetsområden: Service & vaktmästeri, café & konferens, stall samt hund.
Deltagarna deltar utifrån sina förmågor i arbetsuppgifterna och arbetet sker integrerat med handledarna och övrig personal inom Haga Stall & Omsorg, vilket skapar en inkluderande och levande miljö.
Vi söker nu en handledare som vill vara med och fortsätta utveckla vår Service & vaktmästerigrupp tillsammans med våra deltagare, LSS föreståndaren och övrig personal. Service & vaktmästerigruppen har tillsammans med hundverksamheten sin bas i Smedstad Annexet som ligger i Tinnerö naturreservat ca 1,5 km från Smedstad Ridsportcenter. I din roll som handledare kommer du tillsammans med deltagarna att arbeta med exempelvis inom- & utomhussysslor såsom grönyteskötsel, mindre reparationer, städning, tillverkning mm. Arbetet bedrivs både i och runt Smedstad Annexet, Smedstad Ridsportcenter och i form av olika mindre transportuppdrag.
Om rollen
Som handledare ansvarar du för att varje deltagare får en meningsfull sysselsättning och att verksamheten håller hög kvalitet. Du arbetar för att skapa delaktighet, utveckling och gemenskap. Förmåga att se individens styrkor och stötta utifrån pedagogiska principer. Du ska ha ett intresse för service och att arbeta i en integrerad omsorgsverksamhet.
Du ska ha en god samarbetsförmåga och att ha lätt för att skapa relationer.
I rollen ingår att:
Handleda deltagarna i service & vaktmästeriverksamheten, individuellt och i grupp.
Dokumentera i TRESERVA
Samverka med kollegor & chefer och bidra till att utveckla arbetet i service & vaktmästerigruppen.
Samverka med övriga handledare för utveckling av omsorgsarbetet.
Samt övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter i verksamhetenKvalifikationer
Vi söker dig som är lösningsorienterad, ansvarsfull och trygg i dig själv. Du har utbildning och erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning och tycker om att se människor växa. Du har även ett intresse för praktiskt arbete i form av service och vaktmästeriuppgifter och att ge god kundservice.
Du har:
Gymnasial utbildning inom Vård & Omsorg
Utbildning och erfarenhet av arbete med personer med IF och/eller Autism
Erfarenhet av handledning av vuxna, individuellt och i grupp
B körkort
Det är meriterande om du har:
• Utbildning och/ eller erfarenhet av arbete inom service & vaktmästeri.
• Utbildning i Lågaffektivt bemötande, MI eller specialkunskaper inom funktionsvariationer eller psykiatri.
• Erfarenhet av arbete inom någon av våra övriga inriktningar (stall/café/hund).
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag gör skillnad. Du blir del av ett engagerat team i en vacker miljö, där vi tillsammans skapar en trygg, stimulerande och utvecklande arbetsplats.
Information
Arbetstiden är förlagd dagtid på vardagar.
Lön enligt avtal. Kollektivavtal med kommunal finns.
Urval sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt!
Sista ansökningsdag 22/5.
Start enligt överenskommelse.
Ansökan skickas till ansokan@hsoab.se
Märk ansökan med "Handledare Daglig verksamhet"
Förfrågningar gällande tjänsten kan göras till föreståndare för Omsorgsverksamheten Catharina Collan, tel 076-5013791.
Ansökningshandlingar raderas två månader efter tillsättandet av tjänsten, genom ansökan godkänner du detta. Meddela i din ansökan om du vill att ansökan ska sparas längre för eventuella framtida tjänster.
