Handledare till arbetsmarknadsinsatser och daglig verksamhet
Ydre kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Ydre Visa alla vårdarjobb i Ydre
2026-06-22
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Vill du vara med och starta upp vår verksamhet med arbetsinriktade insatser? Trivs du i en varierande vardag där arbetet präglas av nära beslutsvägar, kreativa lösningar och god samverkan? Vi utökar vår praktiska verksamhet och gör en samordning mellan daglig verksamhet utifrån LSS och målgruppen för aktivitetskravet (personer med försörjningsstöd).
Ydre är den lilla kommunen med det stora hjärtat. Här kombinerar vi närheten till storslagen natur med en stark gemenskap och en framåtanda som präglar hela vår verksamhet. Hos oss är beslutsvägarna korta, engagemanget stort och du har alltid nära till både kollegor och medborgare.
Om arbetet
Ditt främsta uppdrag är att tillsammans med arbetsmarknadshandläggare erbjuda meningsfull sysselsättning till aktuell målgrupp. Detta sker genom att planera, leda och utveckla dagliga aktiviteter och arbetsmoment anpassade efter deltagarnas individuella behov, förmågor och mål. Du coachar och motiverar individer i deras personliga utveckling och i processen att närma sig arbetslivet. En central del i arbetet är att skapa struktur och trygghet i vardagen genom ett motiverande och pedagogiskt bemötande, samt dokumentera och följa upp deltagarnas utveckling och genomförandeplaner enligt gällande lagstiftning.
Vidare innebär rollen att samverka och nätverka med interna och externa parter, såsom exemepelvis handläggare, arbetsgivare, anhöriga och godemän.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad stödpedagog, socionom, arbetsterapeut, beteendevetare, eller har annan gymnasial/eftergymnasial utbildning som vi bedömer som likvärdig.
Tidigare erfarenhet av arbete inom LSS (gärna daglig verksamhet) och/eller med arbetsmarknadsinsatser/coaching är meriterande. God förmåga att uttrycka dig i svenska i både tal och skrift är ett krav för tjänsten. Du bör tycka om att arbeta praktiskt och en fördel om du ha ett kreativt sinnelag. B-körkort är ett krav.
Som person är du flexibel, har lätt att etablera relationer. Du är intresserad av arbetet med människor och du tycker om att arbeta i team.
Även tålmodighet och en dos humor hjälper oss att utvecklas tillsammans. Varmt välkommen med din ansökan!
Mer information om tjänsten och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2026-07-12
Varmt välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev via länken.
Vi arbetar löpande med uravlet i denna process, vilket innebär att intervjuer kan komma att ske löpande under annonstiden.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi vill att det ska finnas människor med olika kön, etnisk och kulturell bakgrund och olika åldrar på alla nivåer i organisationen, eftersom det främjar utveckling och förnyelse. Ydre kommun välkomnar därför sökande som bidrar till detta.Om företaget
I Ydre kommun har vi en gemensam medarbetarsyn som går att sammanfatta på följande sätt:
I Östergötlands bäst bevarade hemlighet, Ydre, är vi trygga i vår kompetens och hanterar vårt ansvar med professionalitet. Genom att göra vårt bästa och bidra till helheten visar vi på vår yrkesstolthet.
Vi bygger Ydre genom delaktighet. Här är vi alla kollegor som skapar laganda och ser värdet i varje unik roll. Genom att samarbeta mot gemensamma mål gör vi kommunen starkare.
Med respekt möter vi varandra och våra invånare med tydlighet och omtanke. Vi lyssnar aktivt, värdesätter olikheter och skapar trygghet genom ett pålitligt förhållningssätt.
Vårt engagemang märks i vardagen. Vi tar initiativ, ser lösningar och bidrar till en god arbetsmiljö. Genom små gester och stora idéer gör vi skillnad för Ydre – varje dag.
Yrkesstolthet- Delaktighet- Respekt -Engagemang
Tillsammans är vi YDRE
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331847". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ydre Kommun
(org.nr 212000-0381)
Torget 4 (visa karta
)
573 74 YDRE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ydre kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Socialchef
Camilla Tjäder camilla.tjader@ydre.se 0381661295 Jobbnummer
9971987