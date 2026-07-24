Handledare till Arbetsmarknadsenheten i Oskarshamns kommun
Oskarshamns kommun / Vårdarjobb / Oskarshamn Visa alla vårdarjobb i Oskarshamn
2026-07-24
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Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Vill du arbeta praktiskt och nära människor – och samtidigt bidra till att fler kommuninvånare närmar sig arbete, studier och egen försörjning? Arbetsmarknadsenheten i Oskarshamns kommun arbetar med att skapa möjligheter för personer som står utanför arbetsmarknaden eller saknar egen försörjning att komma vidare. Verksamheten utvecklas nu för att möta nya behov, bland annat med anledning av kommande aktivitetskrav för mottagare av försörjningsstöd.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Arbetet utgår från deltagarnas individuella handlingsplaner och sker i nära samverkan med arbetsmarknadshandläggare och övriga kollegor inom enheten. Du deltar i introduktions- och uppföljningsmöten och ansvarar för löpande dokumentation av deltagarnas progression och närvaro enligt verksamhetens riktlinjer. Arbetet sker enligt BIP-metoden.
I rollen planerar, leder och följer du upp det dagliga arbetet tillsammans med övriga handledare. Du coachar deltagare både i praktiska arbetsmoment och i utvecklingen av arbetslivsfärdigheter såsom språk, ansvarstagande, samarbete och struktur. Säkerhet och god arbetsmiljö är en naturlig del av arbetet. Exempel på arbetsuppgifter som deltagarna kan handledas i är arbete i butik, material- och möbelhantering, skötsel av grönytor eller lekplatser, reparationer och skapande aktiviteter. Arbetet kan också innebära att du följer med deltagare på uppdrag utanför verksamhetens lokaler.
Rollen är varierad och passar dig som trivs med att kombinera praktiskt arbete, handledning, relationsskapande och utvecklingsarbete. Oavsett arbetsuppgift är målet att stödja deltagarnas utveckling och stegförflyttning mot arbetslivet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och som har förmågan att se och ta tillvara individers styrkor och potential. Du är trygg, tydlig och lyhörd i mötet med människor i olika livssituationer och har ett professionellt bemötande.
Som person är du strukturerad, självgående och trygg i att fatta beslut. Du har god samarbetsförmåga, kommunicerar tydligt och bidrar till en trygg, välordnad och lärande arbetsmiljö där motivation, delaktighet och ansvarstagande främjas. Eftersom verksamheten är under utveckling ser vi gärna att du vill bidra till att utveckla och förbättra arbetssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs att du har:
• goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• dokumenterad erfarenhet av handledning av personer som står långt från arbetsmarknaden
• erfarenhet av arbete inom arbetsmarknadsinsatser, social verksamhet, integration eller liknande
• kunskap och erfarenhet inom praktiskt arbete
• datorvana och kunskaper i Office-paketet
• B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med nyanlända eller språksvaga personer, personer med funktionsvariationer, särskilt NPF-diagnoser, arbete enligt BIP-modellen, rehabilitering eller friskvård. Det är också meriterande om du har erfarenhet av motiverande samtal eller annan strukturerad samtalsmetodik. Kunskaper i andra språk än svenska, lösningsfokuserat arbetssätt, Supported Employment, konflikthantering eller coach-/ledarskapsutbildning är också värdefullt för uppdraget.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336193". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Kommun
(org.nr 212000-0761)
572 28 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oskarshamns kommun Kontakt
Facklig företrädare för Vision
Daniel Odén daniel.oden@oskarshamn.se +46103560000 Jobbnummer
10010551