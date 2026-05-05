Handledare sommarkurs hantverk på Gunnes gård i Upplands Väsby kommun
Vi är glada att kunna erbjuda en sommarkurs i hantverk på friluftsmuseet Gunnes gård i Upplands Väsby kommun, där barn och ungdomar får chansen att utforska sin kreativitet och utveckla sina färdigheter med händerna i fokus. Som handledare på vår kurs får du möjlighet att arbeta med barn och unga i åldern 10-15 år, skapa minnen och bygga relationer. Kom och bidra till att göra vår sommarkurs på Gunnes gård till en oförglömlig upplevelse för både deltagare och personal!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en unik möjlighet att få lära och inspirera unga talanger i hantverkets värld! Som handledare under sommarkursen Gunnes gård i Upplands Väsby får du chansen att:
Jobba i en fantastisk miljö där historia och kreativitet möts.
Utveckla dina ledarskaps- och pedagogiska färdigheter i en trygg och stödjande atmosfär.
Bygga relationer med deltagare och kollegor som delar din passion för historiskt hantverk.
Få möjlighet att planera och genomföra inspirerande hantverkslektioner som stimulerar kreativa uttryck.
Ge stöd och hänsynstagande till varje deltagares individuella behov och utveckling.
Vi värdesätter dina insikter och engagerade idéer, och erbjuder en dynamisk plattform för samarbete och kreativa projekt. Tillsammans skapar vi minnesvärda sommarupplevelser i en ljuvlig omgivning där hantverket blomstrar. Vi ser fram emot din ansökan!
Välkommen till friluftsmuseet Gunnes gård i Upplands Väsby, en plats där historia och konst sammansmälter i en inspirerande miljö! Hos oss kommer du att vara en del av en dynamisk och engagerad grupp som älskar att utforska livet på en vikingatida bondgård!Om tjänsten
Vi söker en passionerad och engagerad handledare till vår sommarkurs i hantverk på det vackra friluftsmuseet Gunnes gård i Upplands Väsby. I denna roll får du möjlighet att inspirera och guida unga kreativa själar i deras utveckling inom olika sorters hantverk. Du kommer att arbeta i en fantastisk utomhusmiljö som främjar både lärande och skapande. Som handledare kommer du att:
Skapa en trygg och positiv miljö där deltagarna kan utforska sin kreativitet.
Bygga relationer med deltagarna för att stärka deras självförtroende och förmåga att skapa med händerna.
Vägleda och stödja dem i deras hantverk genom olika övningar och uppgifter.
Vi värdesätter personlig utveckling och uppmuntrar en hänsynstagande och inkluderande atmosfär där alla röster hörs. Om du är en person som älskar hantverk, brinner för att arbeta med barn och unga, och har en förmåga att knyta starka relationer, då är detta den perfekta möjligheten för dig. Tillsammans kommer vi att skapa en oförglömlig sommarkurs som lämnar ett bestående intryck på deltagarna!
Om du går vidare kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn.
Vi arbetar löpande med rekryteringsprocessen och den kan komma att avslutas i förtid.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet textil, trä och metallslöjd samt pedagogisk erfarenhet av att förmedla detta.
Som person är du en trygg, relationsskapande och hänsynstagande individ som brinner för att vägleda unga talanger. Din roll blir avgörande för att skapa en stimulerande och säker atmosfär där alla känner sig delaktiga. Du kommer att planera och leda aktiviteter som främjar kreativt uttryck och samarbete.
Som handledare för vår sommarkurs inom hantverk kommer du att spela en avgörande roll i deltagarnas utveckling och kreativitet, därmed bör du ha förmågan att bygga starka relationer med unga deltagare samt skapa en trygg och stimulerande lärmiljö. Du ska kunna vägleda dem genom hantverk, från prova på till färdigt resultat. Du ska även kunna visa hänsyn och anpassa din undervisning efter varje deltagares unika behov och mål.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: Kommunen som arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019), https://www.upplandsvasby.se/ledigajobb
Dragonvägen 86 (visa karta
)
194 70 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 08-59097000 Jobbnummer
9891105