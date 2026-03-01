Handledare sökes till språkutvecklande projektet Läsa äger sommaren 2026
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-03-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-01Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta med läsfrämjande insatser och samtidigt handleda ungdomar i deras första arbetslivserfarenhet?
Sommaren 2026 fyller vi fritidshemmen med berättelser, skratt, högläsning och fantasi i samarbete med närliggande folkbibliotek genom projekten Läsa äger, och vi behöver dig som vill vara med och göra det möjligt! Vi söker därför handledare som leder ungdomar att utvecklas i rollen som läsande förebilder i mötet med fritidshemselever.
Som handledare är du tryggheten, riktningen och energin bakom uppdraget. Du coachar ungdomarna i deras första arbetslivserfarenhet, stöttar dem i att planera och genomföra läsfrämjande aktiviteter och hjälper dem att hitta sitt sätt att möta barn genom lek och berättelser. Du är nära verksamheten, samarbetar med fritidshem, skolbibliotek och folkbibliotek och ser till att läslusten får ta plats varje dag. Tillsammans följer ni upp och utvecklar arbetet under perioden. Detta är ett handledande och utvecklande uppdrag med fokus på ledarskap, språk och pedagogik.
I sommar är det vi som ser till att läsning verkligen äger!
Period och omfattning
Projektperiod: vecka 25-27
Uppstart och utbildning: vecka 24 (torsdag + fredag)
Placering: Placering kan ske på Brunnsboskolan, Bräckeskolan, Björlandaskolan och Lilla trulsegårdsskolan, eller Ängåsskolan och Vättnedalsskolan.
Anställning sker via: Skola
Rekrytering sker via: Enheten för bemanning, GrundskoleförvaltningenKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har pågående lärarutbildning med inriktning mot fritidshem eller pågående utbildning till bibliotekarie Gärna studerar sista terminen och nu vill omsätta teori i praktik Har goda kunskaper i svenska
Meriterande är erfarenhet av:
Språkutvecklande arbete Läsfrämjande insatser Handledning eller ledarskap
Som person är du:
trygg och tydlig i ditt ledarskap har du lätt för att skapa relationer och få andra att känna sig inkluderade gillar du att vara en förebild - och vet att små saker kan göra stor skillnad är du kreativ nog att tänka "vi gör en bokskattsjakt!" Övrig information
Utdrag ur belastningsregistret krävs enligt skollagen.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Timavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1053". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Enheten för bemanning bemanning.rekrytering@grundskola.goteborg.se 031-3676530 Jobbnummer
9769543