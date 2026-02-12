Handledare med verksamhetsansvar till Östervägens Aktivitetshus, Solna stad
2026-02-12
Vill du vara med i vår nya sektion för förebyggande insatser, Startpunkten? Östervägens Aktivitetshus som är en del av den nya sektionen söker nu en handledare med verksamhetsansvar.Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
Socialförvaltningens vuxenenhet ger stöd och service till vuxna med riskbruk och beroende, avhoppare, kriminell livsstil och/eller varaktiga psykiatriska funktionsnedsättningar samt till målgruppens anhöriga. Enheten ansvarar både för myndighetsutredningar och utförande av insatser. Från årsskiftet har vi organiserat utförarinsatserna i en biståndssektion och en förebyggandesektion. Förebyggandesektionen samlar samtliga insatser utan behovsprövning och erbjuder olika typer av samtalsstöd, rådgivning, boendestöd, hälsofrämjande aktiviteter samt sysselsättning och aktivitetshus.
Östervägens Aktivitetshus är en öppen mötesplats med olika aktiviteter, studiecirklar, café och lunchverksamhet. Solna stad driver verksamheten och dess innehåll tillsammans med det sociala företaget Föreningen Östervägen.
Vad innebär tjänsten?
Du är en del av en ny sektion med fokus på att utveckla tillgängliga och förebyggande insatser. Verksamhetens syfte är att skapa förutsättningar för personer med psykisk funktionsnedsättning och samsjuklighet att delta och utvecklas i ett socialt sammanhang med meningsfull sysselsättning. Föreningsarbetet skapar möjligheter för deltagare att ta ansvar och utvecklas i egen takt.
I arbetsuppgifterna ingår det bland annat:
- Planera, leda och fördela arbetet i verksamheten tillsammans med dina kollegor.
- Handleda i aktiviteter.
- Planera och leda gruppaktiviteter.
- Ha stödjande/motiverande och rådgivande samtal.
- Stödja utveckling av det sociala företaget exempelvis genom struktur, planering samt stöd inför föreningsmöten.
- Skapa kontakter med civilsamhälle och andra verksamheter i staden för samverkan kring aktiviteter och kurser.
- Marknadsföra insatser och verksamheten till målgruppen och samverkansparter.
Vem söker vi?
Vi söker en kreativ lösningsinriktad person med hög ansvarsförmåga samt förmåga att planera och strukturera olika arbetsuppgifter. Du är prestigelös och har lätt för att samarbeta. Du är flexibel och behöver kunna ställa om snabbt utifrån verksamhetens behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning som arbetsterapeut, socionom eller liknande som bedöms lämplig för tjänsten.
- Erfarenhet av arbete med personer med psykisk funktionsnedsättning och samsjuklighet.
- Goda kunskaper i Office-paketet.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av socialt företagande och brukarinflytande.
- Erfarenhet av att hålla i gruppaktiviteter.
- Pedagogisk erfarenhet.
Vårt erbjudande:
- En inspirerande och lärande arbetsplats där du får utvecklas i din yrkesroll
- Centralt läge nära Solna centrum.
- Individuell lönesättning och extern handledning.
Mer information och ansökan
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på 100% med start i maj.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 1 mars. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi behandlar ansökningar löpande under ansökningstiden.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till handledare Madeleine Hansson, tel 08-746 1167, Anna Bjäveclo, tel 08-746 1084, sektionschef Viktoria Johnson 08-746 1186.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
