Handledare med social tjänstehund i förebyggande verksamhet
Uppsala kommun, Avdelning Öppna och tidiga insatser OSN / Hälsojobb / Uppsala Visa alla hälsojobb i Uppsala
2026-02-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avdelning Öppna och tidiga insatser OSN i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vill du arbeta relationsnära och förebyggande där mötet mellan människa och social tjänstehund kan bli ett stöd för nästa steg i vardagen? Välkommen med din ansökan!Tjänsten ingår i Uppsala kommuns avdelning för öppna och tidiga insatser. Avdelningen utvecklar, med grund i kunskap och evidens, förebyggande och lättillgängliga insatser så att fler kan få stöd i ett tidigt skede. Målet är att Uppsalabor ska kunna leva ett självständigt och hälsosamt liv så länge som möjligt.Vi utvecklar en ny insats där arbete med social tjänstehund används för att minska isolering, stärka motivation och skapa trygghet. Arbetet kombineras med handledararbete i sysselsättning och i verksamhet för unga vuxna.
Beskrivning av arbetsuppgifterTjänsten är en kombinationstjänst med både arbete med social tjänstehund och handledning i verksamheten. Hos oss får du vara med och utveckla ett nytt arbetssätt i en verksamhet där bemötande, respekt och främjande av psykisk hälsa står i centrum. Tjänsten innehåller två delar:Arbete med social tjänstehund· planera, genomföra och följa upp aktiviteter med social tjänstehund· ta emot deltagare och skapa trygga mötenHandledaruppdrag· arbeta som handledare i sysselsättning och verksamhet för unga vuxna· bidra till struktur och delaktighetInsatsen är ett förebyggande psykosocialt stöd i öppen verksamhet och utgör inte hälso- och sjukvård eller behandling.
KvalifikationerDu behöver vara hund och förare utbildade eller under utbildning inom kvalitetssäkrat system för sociala tjänstehundsinsatser. Du behöver ha erfarenhet av arbete med människor i en stödjande eller relationsskapande roll. Ekipaget ska fungera i verksamhetens miljö och målgrupp. Arbetsgivaren kan komma att genomföra lämplighetsbedömning före anställning.Som person så tar du ansvar för din uppgift och strukturerar själv upp ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du arbetar bra med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Verksamhetschef Mikael Vidström, 018-727 08 30
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 23 30
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2026-00191". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning Öppna och tidiga insatser OSN Kontakt
Verksamhetschef
Mikael Vidström 018-727 08 30 Jobbnummer
9755793