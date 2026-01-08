Handledare inom Karriärvägledning i Hudiksvall (50%) (kopia)
EnRival AB / Personaltjänstemannajobb / Hudiksvall Visa alla personaltjänstemannajobb i Hudiksvall
2026-01-08
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EnRival AB i Hudiksvall
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Om EnRival Utbildning AB
Utbildning är en kritisk faktor för den som söker jobb. Oavsett hur duktig man är kräver arbetsgivaren nästan alltid en formell utbildning av något slag.
EnRival Utbildning erbjuder tjänster som sluter gapet mellan utanförskap och anställningsbarhet. Vägen går via karriärvägledning och utbildning, fram till en stark position på arbetsmarknaden.
Vill du göra skillnad i människors liv? Bli handledare inom karriärvägledning!
Är du en engagerad person med ett starkt driv att hjälpa människor framåt i livet? Vill du ha ett meningsfullt arbete där du vägleder individer mot utbildning eller arbete? Då kan du vara den vi söker till vårt team!Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Som handledare inom karriärvägledning arbetar du nära deltagare som behöver stöd, vägledning och motivation för att hitta sin väg vidare. Du hjälper dem att utforska sina mål, intressen och styrkor - och matchar dem mot utbildningar och yrken som passar deras förutsättningar.
Uppdraget har ett tydligt fokus: att bidra till bättre matchning på arbetsmarknaden, stärka individens ställning och motverka en könsuppdelad arbetsmarknad.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Individuell karriärvägledning och coachning
Kartläggning av kompetens och mål
Matchning mot utbildning eller arbete
Samverkan med arbetsgivare och utbildningsanordnare
Stöd i val av väg framåt och ökad självkännedom
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, kommunikativ och duktig på att skapa relationer. Du trivs i en roll där du får inspirera, utmana och stötta andra att nå sin fulla potential. Du är lösningsfokuserad, strukturerad och har ett tydligt mål- och resultatfokus. Vi ser ett stort behov av språkliga kompetenser inom framförallt somaliska men även arabiska, så talar du dessa språk är det ett stort plus.Kravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Minst ett (1) års eftergymnasiala studier på heltid med godkänt resultat
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet (heltid) inom ett eller flera av följande områden:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart administration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och gruppsykologi
Karriärvägledning
Meriterande egenskaper och erfarenheter:
Du talar somaliska (mycket meriterande)
Du kan även arabiska (meriterande)
Du har ett coachande arbetssätt och god förmåga att motivera andra
Du är strukturerad, lösningsfokuserad och självgående
Du har god digital kompetens och erfarenhet av att hålla möten online
Du har ett starkt lokalt nätverk och god kännedom om arbetsmarknaden
Varför ska du söka?
Du får ett meningsfullt jobb där du hjälper människor att förändra sina liv
Du blir en del av ett engagerat team med stark sammanhållning
Du får möjlighet att påverka samhällsutvecklingen på riktigt
Du får en flexibel och utvecklande roll där du möter nya utmaningar varje dag
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Bifoga intyg som styrker ovan behörighetskrav i samband med din ansökan.
Har du frågor? Kontakta Sara Rexhepi på sara.rexhepi@enrival.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enrival AB
(org.nr 556689-0207) Arbetsplats
EnRival Jobbnummer
9673783