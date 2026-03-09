Handledare för praktiska verksamheter på Arbetsmarknadsenheten
Vill du arbeta nära människor och samtidigt använda din praktiska kompetens i vardagen? Nu söker Arbetsmarknadsenheten i Eslövs kommun fyra handledare till våra praktiska verksamheter.
Tjänsterna är en del av kommunens arbete med den nya aktivitetskravslagstiftningen, som innebär att fler personer med försörjningsstöd ska erbjudas meningsfulla aktiviteter och insatser som stärker vägen mot arbete eller studier. I detta arbete spelar våra praktiska verksamheter en viktig roll genom att ge deltagare möjlighet att utveckla arbetsförmåga, rutiner och yrkeskunskaper i en arbetsliknande miljö.
Som handledare blir du en viktig del i att skapa strukturerade och meningsfulla arbetsuppgifter för deltagare samtidigt som du bidrar till deras utveckling och progression mot egen försörjning.
Tjänsterna är kopplade till olika verksamhetsområden. När du söker anger du vilket eller vilka områden du har erfarenhet av och är intresserad av att arbeta inom.
Våra verksamhetsområden
Vi söker handledare med praktisk erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
• Snickeri/återbruk
• Flytt/vaktmästeri
• Service/lokalvård
• Teknik/reparationer/maskiner
• Sömnad/kreativa aktiviteter
• Grönyteskötsel/feriearbete
Ditt uppdrag
Som handledare leder du det dagliga arbetet tillsammans med deltagare i arbetsmarknadsinsatser. Din uppgift är att introducera arbetsmoment, handleda deltagare och stötta dem i att utveckla sin arbetsförmåga och sina yrkeskunskaper.
Arbetsuppgifterna kan exempelvis innebära att:
• Leda praktiskt arbete inom aktuellt verksamhetsområde
• Introducera deltagare i verktyg, arbetsmoment och säkerhetsrutiner
• Ge handledning och konstruktiv återkoppling
• Stötta deltagare i deras väg mot arbete och självförsörjning
• Dokumentera deltagarnas utveckling
• Samverka med kollegor och externa samarbetspartners
Din erfarenhet
För att lyckas i rollen som handledare behöver du både praktisk yrkeserfarenhet och förmåga att arbeta stödjande med människor. Du är trygg i en handledande roll, kan strukturera det dagliga arbetet och kommunicerar tydligt med deltagare, kollegor och samarbetspartner.Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då kommunikation och dokumentation är en viktig del av arbetet
• Erfarenhet av eller utbildning inom socialt eller pedagogiskt arbete
• B-körkort
Meriterande
• BE-körkort eller utökat B96-körkort
• Erfarenhet av att arbeta med personer som står utanför arbetsmarknaden eller har oklart arbetsförmåga
• Erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer och stötta dem mot arbete eller studier
• God datavana
För anställning krävs att du kan uppvisa ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregistret
Är det här du?
Arbetet innebär daglig kontakt med människor i olika livssituationer och kräver både struktur och ett stöttande förhållningssätt. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Som person kan du:
• Agerar tryggt och stabilt i mötet med deltagare
• Motiverar andra och samarbetar väl med kollegor och deltagare
• Kan anpassa arbetssätt efter situation och behov
• Planerar och organiserar arbetet på ett tydligt sätt.
• Kan skapa rutiner i det praktiska arbetet och säkerställa att arbetsmoment genomförs på ett säkert och kvalitativt sätt
Om arbetsplats
Vi har engagerande och inkluderande kollegor som tillsammans arbetar för att skapa bra förutsättningar för deltagarna. Våra arbetsledare är praktiskt involverade och arbetar nära verksamheten. I teamet finns även kollegor som arbetar med liknande uppdrag, men inom olika arbetsområden, vilket bidrar till ett gott erfarenhetsutbyte och samarbete. Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare. Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
För anställning krävs att du kan uppvisa ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister (högst ett år gammalt). Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/)
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
