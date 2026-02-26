Handledare för feriepraktik i Huddinge kommun - sommar 2026
Huddinge kommun, Parkenhet / Trädgårdsodlarjobb / Huddinge Visa alla trädgårdsodlarjobb i Huddinge
2026-02-26
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om arbetsplatsen
Stadsmiljöavdelningen är en av Miljö- och bygglovsförvaltningens sex avdelningar i Huddinge kommun. Vi ansvarar för drift och skötsel av kommunens offentliga miljöer, såsom vägar, torg, parker och badplatser. Vi tror på omtanke, mångfald, driv och mod i vårt arbete och du blir en del av en kultur som är öppen, vänlig och inkluderande.Vårt kontor ligger i Flemingsberg i nya och fräscha lokaler, med goda kommunikationer via både kollektivtrafik och regionaltåg.Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Vi söker flera handledare för en visstidsanställning under sommaren 2026 (8 juni-21 augusti 2026). Arbetet sker huvudsakligen utomhus i Huddinges närområden med utgångspunkt från Flemingsberg.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att handleda och samordna feriearbetande gymnasieungdomar. I rollen ingår att:
• tillsammans med feriepraktikanterna utföra arbetsuppgifter som främst består av skötsel och enklare underhåll av parker, lekplatser, badplatser samt andra allmänna platser vid behov
• planera och följa upp det dagliga arbetet tillsammans med övriga handledare
• säkerställa att arbetsuppgifterna utförs
• ge feriepraktikanterna en tydlig introduktion så att de förstår arbetssätt, rutiner och vikten av att ta hand om Huddinge kommuns närmiljöer.
Arbetsuppgifterna kan komma att anpassas utifrån verksamhetens behov under perioden, men ligger i huvudsak inom skötsel och underhåll av kommunens utemiljöer. ProfilKvalifikationer
• B-körkort.
• Grundläggande datorvana.
• Gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren anser relevant.
Meriterande
• Erfarenhet från verksamhetsområdet park/trädgård (t.ex. skötsel och underhåll av utemiljöer).
• Erfarenhet som fritidsledare eller liknande arbete med unga.
Personliga egenskaperFör att trivas i rollen behöver du tycka om att handleda och inspirera ungdomar som har begränsad erfarenhet av arbetslivet. Du är noggrann, ansvarstagande och har förmåga att själv se vad som behöver göras. Arbetet är varierat och ställer krav på att du är flexibel och har god samarbetsförmåga. Du har ett professionellt bemötande gentemot både allmänheten och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/ledigajobb/facklig-kontaktinformation/)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
• Peter Johansson, Samordnare: tel. 08-53530420, epost: Peter.Johansson@huddinge.se
• Junhao Jiang, Systemadministratör/ Koordinator för felanmälan: tel. 08-53533612, epost: Junhao.Jiang@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
Huddinge kommun, Parkenhet Kontakt
Junhao Jiang Junhao.Jiang@huddinge.se 08-53533612 Jobbnummer
