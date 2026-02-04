Handledare/Coach till Karriärvägledning (50 %) Karlskoga
Job By Instep AB / Personaltjänstemannajobb / Karlskoga Visa alla personaltjänstemannajobb i Karlskoga
2026-02-04
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Job By Instep AB i Karlskoga
, Eskilstuna
, Avesta
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Handledare/Coach till Karriärvägledning (50 %) - Karlskoga
Om rollen
Som handledare leder du personalledda gruppaktiviteter inom Karriärvägledning (KVL) och stöttar deltagare mot arbete eller studier. Du arbetar nära vår SYV som ansvarar för de individuella vägledningssamtalen. Tjänsten är 50 % med möjlighet till utökning.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Planera och genomföra gruppaktiviteter enligt vårt 8-veckors KVL-schema (motivation, styrkor och intressen, arbetsmarknad, rättigheter och skyldigheter, hälsa, normmedvetenhet, digital kompetens, studiebesök med mera).
Samordna för- och efterarbete samt studiebesök (arbetsplatser och utbildningsanordnare).
Dokumentera närvaro och progression i våra system samt bidra till underlag för gemensam planering och slutredovisning enligt avtal med Arbetsförmedlingen.
Säkerställa tillgänglighet och likabehandling i alla pass (anpassa språk, tempo och material, skapa trygg samtalsmiljö).
Krav (måste uppfyllas)Utbildningsbakgrund
Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
2.Erfarenhet:
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom ett eller flera av följande områden:
arbetsledning med personalansvar,
rekrytering,
omställningsarbete för arbetssökande,
studie- och yrkesvägledning,
handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration),
arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor,
arbete med social- och grupppsykologi,
karriärvägledning.
Övriga obligatoriska förmågor:
God förmåga att leda grupper av vuxna, skapa struktur, delaktighet och tydlighet.
Vana att dokumentera enligt givna mallar och processer.
Digital färdighet (Office, e-post, enkla portaler).
Svenska i tal och skrift på nivå som krävs för att leda pass och skriva sakliga underlag.
Meriterande
Erfarenhet från arbetsmarknadstjänster (KVL, ROM2, AUB) eller vuxenutbildning/folkbildning.
Kännedom om lokal arbetsmarknad i Karlskoga och kontakter med arbetsgivare eller utbildningsanordnare.
Ytterligare språk utöver svenska, till exempel arabiska, dari, somaliska, tigrinja, kurdiska eller turkiska.Dina personliga egenskaper
Tydlig, varm och lösningsinriktad.
Mycket strukturerad och kvalitetsmedveten.
Pedagogisk och trygg i blandade språknivåer.
Teamspelare som samarbetar nära SYV och följer gemensamma processer.
Omfattning och villkor
50 %, dagtid (viss flexibilitet kan förekomma utifrån gruppens schema).
Placering: Karlskoga. Start: snarast enligt överenskommelse.
Anställningsform: Provanställning 6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: kenan.ek@jobbyinstep.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Job By Instep AB
(org.nr 559283-0979), https://jobbyinstep.se/
Kungsvägen 35 (visa karta
)
691 31 KARLSKOGA Kontakt
Affärsområdeschef/Kvalitetschef
Kenan Ek kenan.ek@jobbyinstep.se 0790658103 Jobbnummer
9723681