Handläggare Vuxen 100% till Individ- och familjeomsorgen
Älvsbyns Kommun / Socialsekreterarjobb / Älvsbyn Visa alla socialsekreterarjobb i Älvsbyn
2025-08-19
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älvsbyns Kommun i Älvsbyn
Individ och familjeomsorgen har till uppgift att utreda, stödja och hjälpa utsatta personer i kommunen och består av ekonomiskt bistånd, familjerätt, familjehem, vuxen samt barn och unga. Enheten består av 13 handläggare, en 1:e socialsekreterare och enhetschef.
Hos oss blir du en del av ett trevligt och stöttande arbetslag där vi har omsorg om varandra. Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Som vuxenhandläggare ansvarar du för utredning enligt Socialtjänstlagen samt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Målgruppen är personer med missbruk/beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar.
Du ansvarar även för utredning av ansökan om sociala kontakt samt har möjlighet att handlägga ärenden kring våld i nära relation.
Du kommer att ansvara för bedömning, planering och uppföljning. Arbetet innebär såväl kontakt med enskilda i form av besök, hembesök, telefonsamtal och samverkan med slutenvården som dokumentationsarbete samt kontakt med andra myndigheter. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och hitta individuella lösningar. Arbetet är flexibelt utifrån givna förutsättningar och det finns utrymme för idéer och nytänkande inom rammar för myndighetsutövningen. Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomprogrammet/sociala omsorgsprogrammet eller annan relevant examen på högskolenivå som arbetsgivaren bedömer lämplig.
Erfarenhet av handläggning av missbruksärenden är ett krav.
Du har en god kommunikativ förmåga och är trygg, lugn och stabil i din yrkesroll. Vilket är en förutsättning för att kunna fatta snabba beslut och agera i situationer trots begränsad information eller svåra omständigheter. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Du skall ha en god förmåga till reflektion och analys samt kunna motivera och fatta välgrundade beslut. Ett krav är att du är noggrann vad gäller dokumentation och handläggning och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Pulsen Combine är meriterande. Övrig information
Vi erbjuder dig anställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2025-09-08. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Lönen är individuell, ange löneanspråk.
Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns kommun
(org.nr 212000-2734), https://www.alvsbyn.se/arbete-och-karriar/lediga-jobb/ Kontakt
Enhetschef Individ- och Familjeenheten
Eleonor Linder eleonor.linder@alvsbyn.se 0929-172 12 Jobbnummer
9466032