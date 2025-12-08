Handläggare visstidsanställning vid behov - Ekonomiskt bistånd
2025-12-08
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att främja kommunens tillväxt genom att skapa förutsättningar för invånarna att ha ett livslångt lärande och vara självförsörjande. Detta gör vi med ett fokus på kompetensförsörjning och genom samordnad operativ service till företag där vi arbetar med att möta komplexa samhällsutmaningar med innovativa arbetssätt. Förvaltningen består av tre avdelningar: Arbetsmarknad, Kvalitet och samordning samt Campus Trelleborg, och har cirka 100 engagerade medarbetare.
Arbetsplatsen
Är du intresserad av kompetensförsörjning? Har du energi och mod att skapa nya metoder och arbetssätt? Vill du arbeta i en process som är i framkant inom handläggning av försörjningsstöd? Är svaret ja på dessa frågor kan du vara den vi söker.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som gör skillnad på riktigt, för medborgaren, näringslivet som för kommunen. Du får arbeta i en miljö där utvecklingsarbete är en naturlig del av vardagen och där du bidrar med din kompetens för att vi ska nå våra mål. Vi lever vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar och det är viktigt att du i ord och handling står bakom vår värdegrund och vårt kompetensförsörjningsperspektiv.
Myndighetsenheten består av medarbetare med stort engagemang och med trelleborgarna i fokus. Vi är en enhet som har nära till skratt och tycker det är viktigt att ha kul på jobbet samtidigt som vi stöttar och utmanar varandra i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Myndighetsenheten har två sektioner; sektion ekonomiskt bistånd och sektion bosättning & etablering. Du kommer tillhöra sektion ekonomiskt bistånd och dina arbetsuppgifter kommer att vara utredning och handläggning av ekonomiskt bistånd, dödsbo och folkhögskoleärenden. I ditt arbete ingår också att samverka med olika aktörer utifrån ärendets behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar till samhälls- eller beteendevetare eller en annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten och som vill ha ett extrajobb vid sidan om studierna
Då tjänsten till stor del innebär skriftliga utredningar är det viktigt att du har mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift. Du är självständig, analytisk och nyfiken. Rollen kräver ett stort ansvarstagande och en god samarbetsförmåga gentemot samarbetspartners och kollegor. Din kommunikativa förmåga och ditt goda bemötande är viktiga delar i arbetet som handläggare. Dessutom krävs det av dig att du har mod att fatta svåra beslut och kan hantera svåra samtal och situationer.
Vi förutsätter att du är en empatisk och trygg person med personlig mognad samt att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Du ska vara intresserad av att arbeta utifrån individens egna möjligheter och resurser samt med ditt engagemang bidra till att utveckla verksamheten. Där av lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av handläggnings och utredningsarbete och har tidigare erfarenhet av ekonomiskt bistånd samt har kunskap inom socialrätt.Övrig information
Tjänsten är behovsanställning anställning med omfattning vid behov.
Ansökningen sker via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post. Vi tillämpar löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas under rekryteringsperioden. Vänta därför inte med att skicka din ansökan.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
