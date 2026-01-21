Handläggare vid Sektionen för tekniska projekt
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Ansvaret för myndighetens lokalförsörjning åligger fastighetsdirektören och dennes fastighetsavdelning. Inom avdelningens Fastighetstekniska enhet finns en sektion för tekniska projekt, där de projektledare som är specialiserade på att driva teletekniska säkerhetsprojekt arbetar. Nytt är att sektionen ska utökas med en handläggare för att bistå övriga sektionen med administrativ och strukturerad hjälp.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Rollen som handläggare på sektionen för tekniska projekt är ny och det finns därför goda möjligheter till att vara med och forma samt utveckla den tillsammans med övriga medarbetare och utifrån de behov som finns och uppstår i takt med att sektionen växer. Sektionen är under stor expansion vilket innebär ett högt arbetstempo och behov av stöd med administration och support i vissa delar. Arbetsuppgifterna är av varierad karaktär, ofta med viss teknisk inriktning, och det finns möjligheter att specialisera sig inom vissa områden.
Som handläggare har du främst administrativa arbetsuppgifter såsom bevakning av vår mejllåda, protokollföring, dokumentation och behörighetsbeställningar för digitala samarbetsytor. Du kan även komma att arbeta med beställningar för sektionens projekt samt tillhörande ärendehantering och vara ett stöd i frågor kring avtal som sektionen hanterar. Det kan då handla om säkerhetsskyddsfrågor, registerkontroller och upphandlingar. Vi ser fram emot att du som handläggare börjar och har en förhoppning om att du, tillsammans med övriga medarbetare, hittar nya och bättre arbetsprocesser för både sektionen och enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och strukturerad. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete och tar ett stort ansvar över dina uppgifter. Du driver dina processer vidare på ett effektivt sätt och kan både sätta upp samt hålla tidsramar. Vidare har du en hög samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor och har lätt för att relatera till samt förstå andra. I din kommunikation är du både lyhörd och tydlig. Slutligen är du serviceinriktad och hjälpsam. Du är tillmötesgående och lugn och gör alltid det lilla extra för att leverera lösningar på problem som kan uppstå.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning eller utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, protokollföring, dokumentation och behörighetsbeställningar
* Erfarenhet av ärendehantering och beställningar av olika slag
* Erfarenhet av diarieföring
* Goda kunskaper i Office-paketet
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* B-Körkort
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom statlig myndighet
* Erfarenhet av säkerhetsskyddsrelaterade arbetsuppgifter såsom upphandling, avtal, säkerhetsprövning
* Erfarenhet av något/några av följande områden; överordnade larmsystem, CCTV-system, bärbara överfallslarm, samtalsanläggningar, passerkontrollsystem, perimeterlarm, etc.
* Goda kunskaper i Kriminalvårdens olika stödsystem så som Krimson, Proceedo, Antura, Heroma, Platina och Felix
* Goda kunskaper om offentlig upphandling
* Goda kunskaper om säkerhetsskydd
* Goda kunskaper om säkerhetsteknik
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
