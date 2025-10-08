Handläggare vid enheten för militär förmåga, Försvarsdepartementet
2025-10-08
Enheten för militär förmåga, Försvarsdepartementet
Vill du arbeta i händelsernas centrum avseende svensk och internationell försvarspolitik med frågor rörande krigsorganisationen, militär förmågeutveckling kopplat till Nato samt EU? Vi söker dig som vill bidra till Sveriges säkerhet genom utvecklande arbetsuppgifter i en mycket omväxlande arbetsmiljö.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Vi söker nu en eller flera handläggare som kommer att arbeta med frågor som rör det militära försvarets organisation, förmåga och utveckling. I rollen kommer du att bidra till samordningen av Natos förmågeplaneringsprocess (NDPP) och Sveriges förmågemål, samt delta i EU:s arbete med förmågeutveckling (EUMC/EUMS, EPF och EDA).
Arbetet innebär att:
• Handlägga ärenden inför regeringens beslut
• Delta i beredning av underlag inför nationella och internationella möten
• Följa upp rapportering från dessa möten
• Analysera underlag från myndigheter, Nato och EU
• Utforma underlag till den politiska ledningen
• Bereda svar på riksdagsfrågor, interpellationer och allmänhetens frågor
Enheten för militär förmåga har idag cirka 30 anställda och svarar för frågor som rör militär förmåga. Till enheten hör bland annat frågor om det militära försvarets krigsorganisation, grundorganisation, förmågeutveckling, det militära försvarets miljöpåverkande verksamhet, militär rörlighet, infrastruktur och värdlandsstöd, personalförsörjning inom det militära försvaret samt det militära försvarets stöd till samhället.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Bakgrund
Du har en akademisk utbildning med relevant inriktning, exempelvis statsvetenskap, juridik eller ekonomi eller annan utbildning som bedöms som likvärdig. Vidare har du aktuell erfarenhet av handläggning av liknande frågor i Regeringskansliet, vid statlig myndighet eller vid en internationell organisation. Du goda kunskaper om svensk offentlig förvaltning och försvars- och säkerhetspolitik, särskilt med fokus på Nato och EU. Det är meriterande om du har erfarenhet av Nato och nordiskt försvarssamarbete, samordnande uppgifter samt EU:s försvarssamarbete.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Vi söker dig som har ett strategiskt tänkande och förmåga att omsätta detta i praktiskt arbete. Du är självgående, initiativrik, strukturerad och noggrann. Du har ett gott omdöme även under tidspress och trivs med att arbeta i en miljö med många kontaktytor - både nationellt och internationellt.Övrig information
Tjänsterna avser tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning påbörjas med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta gruppchef Johanna Horn Peterson på 08-405 23 83. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Anders Svärd på 076 775 74 18 . Fackliga kontaktpersoner är Katja Wahlsten för Saco och Katarina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 29:e Oktober 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar samt samordning av det civila försvaret och samhällets krisberedskap. Ersättning
