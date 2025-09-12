Handläggare vid enheten för försvarsunderrättelser, Försvarsdepartementet
2025-09-12
Som handläggare på Försvarsdepartementets enhet för försvarsunderrättelser kommer du att arbeta med frågor inom enhetens ansvarsområden, exempelvis genom att löpande följa, inrikta och utveckla försvarsunderrättelseverksamheten.
Arbetet innebär att du självständigt handlägger, samordnar och bereder. Ditt arbete präglas av nära dialog och samverkan såväl inom enheten som med andra enheter inom departementet och Regeringskansliet, samt med andra myndigheter och organisationer. Beredskapstjänstgöring liksom resor i tjänsten ingår. Periodvis kan arbetsbelastningen vara hög.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Du har en akademisk examen eller annan utbildning som bedöms som likvärdig samt erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning som exempelvis Regeringskansliet eller annan myndighet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med handläggning av uppgifter och beredningsarbete i Regeringskansliet. Det är även meriterande om har erfarenhet av arbete inom enhetens ansvarsområden, såsom försvarsunderrättelsesamordning. Du har goda kunskaper om svensk offentlig förvaltning.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Som person bör du ha god kommunikativ förmåga både muntligt och skriftligt. Vidare är du en god problemlösare och har en god språklig analytisk förmåga. Du är flexibel, noggrann och har ett högt säkerhetsmedvetande. Du är omdömesgill omdömesgill och kan hantera flera parallella processer, mellan vilka du är bekväm att skifta fokus och prioritera när det behövs.Övrig information
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta gruppchef Joakim Niklasson eller HR-handläggare Anders Svärd. Fackliga kontaktpersoner är Katja Wahlsten, Saco och Katarina Åbom-Engberg, ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 1:a oktober 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar samt samordning av det civila försvaret och samhällets krisberedskap. Ersättning
