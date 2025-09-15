Handläggare Verkställighets planerare (VSP) Nya Anstalten Lindåsa , Tollarp
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområdet (VO) Lindåsa, kommer bli en anstalt strax utanför Tollarp med ca 112 platser för män i säkerhetsklass 3.
Arbetet kommer ledas av en anstaltschef tillsammans med 3 kriminalvårdsinspektörer. På anstalten kommer det att bedrivas ett stort verkställighets och utredningsarbete, samtidigt som det kommer finnas värdefull sysselsättning som exempelvis
trädgård, kök, lärcentrum, programverksamhet och förpacknings verkstad. Vi kommer även lägga stort fokus på säkerhetsarbete i form av tex visitationer och relations skapande arbete/ dynamiskt säkerhetsarbete.
I den här annonsen söker vi 1 verkställighets planerare.
En 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som handläggare inom verkställighets planering (VSP) ansvarar du, tillsammans med en kollega, för att utreda och kartlägga klienternas risker, behov och mottaglighet för återfallsförebyggande insatser samt att utifrån genomförd utredning upprätta en övergripande planering för klientens verkställighet. I utredningen ingår såväl informationsinhämtning och inläsning som en fysisk intervju med klienten som du därefter analyserar utifrån risk, behovs och mottaglighets faktorer. Samverkan med frivården sker under planeringsstadiet. Du föredrar därefter såväl utredningen som planeringen för klienten, VSP-ansvarig samt annan berörd personal. Vid behov ansvarar du även för att se över och revidera redan befintliga verkställighets planeringar. Som handläggare kommer du att arbeta nära anstaltens administratörer och klient handläggare och vid behov vara behjälplig i deras arbetsuppgifter. Du kommer även fortlöpande att metod handleda och utbilda personal samt följa upp och kvalitetssäkra arbetet med klienternas verkställighets plan.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är lugn, trygg och stabil samt har god samarbetsförmåga. För att lyckas i rollen krävs god samverkan såväl med externa som interna funktioner. Du ska kunna planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt då arbetsbelastningen varierar utifrån antalet klienter som skrivs in på anstalten. Du tar stort ansvar för såväl dina som din arbetsgrupps arbetsuppgifter. Du ska ha förmåga att kunna hantera stor mängd information och göra väl avvägda bedömningar.
För att lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du förväntas med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt när situationen så kräver.Kvalifikationer
• Fullständig gymnasieexamen.
• Genomgått Kriminalvårdens grundutbildning.
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har:
• Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi, psykiatri, juridik och konflikthantering.
• Arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri, vård- och omsorgsarbete.
• Erfarenhet av att arbeta i Kriminalvårdens klient administrativa system.
• Genomgått Kriminalvårdens utredar- och/eller planerar utbildning samt har erfarenhet av att genomföra utredningar och planeringar.
• Goda kunskaper i RBM-B
• Goda förvaltningsrättsliga kunskaper.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
