Handläggare/utredare mot välfärdsbrott inom beställare i Järva
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Välkommen med din ansökan om du vill arbeta hos oss med ett viktigt och utvecklande uppdrag i Järva stadsdelsförvaltning.
Vi söker två handläggare/utredare som ska arbeta med att motverka välfärdsbrott. Våra två beställarområden består av ett område med inriktning äldre samt ett område med inriktning socialpsykiatri och funktionsnedsättning. Vi söker nu två personer, en till vardera område som kommer arbeta tätt tillsammans och samverka i detta viktiga arbete.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett viktigt och meningsfullt uppdrag där det handlar om att rätt stöd ges till de som har behov. Hos oss så har vi en hög trivsel och en arbetsmiljö som vi värnar om.
Vi anpassar introduktionen utifrån kompetens och tidigare erfarenheter. Vi erbjuder dig även friskvårdsbidrag, möjlighet till semester växling, flexibel arbetstid med vinter och sommar arbetstid. Visst hemarbete förekommer när arbetet tillåter det.
Din roll
Det systematiska arbetet för att motverka välfärdsbrott bedrivs utifrån tre perspektiv: förebygga, upptäcka och hantera välfärdsbrott.
Det förebyggande arbetet handlar om att minska risken för felaktigheter och oegentligheter genom att stärka organisationens motståndskraft.
Arbetet handlar också om att ha kännedom om vilka staden ingår avtal med, för att förhindra oseriösa leverantörer.
Att upptäcka välfärdsbrott handlar till stor del om att säkerställa att nödvändiga kontroller genomförs, att avvikelser dokumenteras och att information om felaktigheter når de aktörer som har möjlighet att vidta åtgärder. I ditt arbete ingår bland annat:
1. Du samlar in och analyserar relevant dokumentation, såsom journaler, tidrapporter och ekonomiska underlag, för att identifiera avvikelser och misstänkt fusk. Detta inkluderar även verifiering av uppgifter och kartläggning av oegentligheter.
2. Du ansvarar för att driva och strukturera utredningarna riktat mot välfärdsfusk.
3. Du samverkar med olika aktörer, både interna och externa, såsom biståndshandläggare, faktura handläggare samt andra kommuner, myndigheter och utförare.
4. Du dokumenterar resultat, sammanställer och följer upp.
5. Du rapporterar avvikelser och misstankar om fusk till avtals ansvariga på äldre- och socialförvaltningen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med:
Relevant utbildning från Högskola/Universitet med fullständig examen, kopplat till det ansvar som ingår i rollen och arbetsuppgifterna.
Erfarenhet och kunskap gällande ekonomi och budget samt fakturahantering.
Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
God förmåga att utrycka dig väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att identifiera/upptäcka oegentligheter i form av välfärdsbrott inom socialtjänsten.
Kunskap om insatserna personlig assistans och/eller hemtjänst utifrån ett myndighetsperspektiv.
Kunskap inom datasystem, så som: Paraplyet, Agresso och Excel.
Då en stor del av arbetet består av dokumentation, granskning, och administration behöver du ha mycket god förmåga att kunna hantera flera saker samtidigt.
Personliga egenskaper vi söker:
Vi söker dig med professionellt förhållningssätt, som är självgående och har god struktur i arbetet. Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har en god samarbetsförmåga och ett respektfullt bemötande mot såväl kollegor, brukare, anhöriga och samarbetspartners. För oss är det viktigt att du bidrar aktivt till en god arbetsmiljö på enheten. Vi söker också dig som har en ekonomisk medvetenhet.
I rekryteringen kommer vi inte att lägga fokus på det personliga brevet, detta för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Beställare
Sofia Johansson Områdeschef sofia.johansson@stockholm.se
