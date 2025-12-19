Handläggare utbildning Marinstabens utbildnings-/rekryteringssektion
2025-12-19
Om utbildnings- och rekryteringssektionen vid Marinstaben
Befattningen ingår i utbildnings- och rekryteringssektionen. Sektionen stödjer marinens utbildningschef bland annat inom ramen för samordning och styrning värnpliktsutbildning, yrkes- och reservofficersutbildningar i linjer och program. Det är ett utmanande och utvecklande jobb för dig om är intresserad av marin utbildning och kompetensförsörjning
Arbetsort är Muskö men då de marina förbanden finns på flera orter i Sverige kommer resor förekomma.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer vara att sammanhålla, utreda, analysera och utveckla det som rör marinens kompetensförsörjning och utbildning i form av bland annat attraktion/rekrytering (ex. §20 Särskild officersutbildning (SOFU)), grundutbildning med värnplikt, grundläggande officersutbildning, officersprogrammet och befordringsutbildningar m.m. Det innefattar också att hantera arbetsgivarfrågor som rör kompetensförsörjning. Du kommer ha ett nära samarbete med de marina förbanden, övriga FG/SK och FST som du stödjer i olika frågor och uppdrag. Det ingår även externa kontakter i rollen, framför allt med Plikt- och prövningsverket. Du kommer få växa in i rollen och kommer att utvecklas i din roll över tid.
Kvalifikationer
• Akademisk examen på grundnivå som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Svensk medborgare.
• B-körkort.Publiceringsdatum2025-12-19Dina personliga egenskaper
För att lyckas i denna befattning krävs det att du kan vara självständig, villig att stödja där det behövs samt en vilja att lära och utveckla sig. För att trivas hos oss behöver du vara flexibel, förtroendeingivande, strukturerad och beredd på förändring. Du har en stor vilja att tänka nytt och innovativt samt god förmåga att driva projekt mot högre instans.
Meriterande
• God kunskap om Försvarsmakten organisation och Marinens organisation.
• God kunskap av Excel, Word och Powerpoint.
• Erfarenhet av arbete med kompetensförsörjning inom Försvarsmakten.
• Tidigare tjänstgöring som GSS/CVAT inom Försvarsmakten.
• Erfarenhet av att arbeta i en stabsfunktion/befattning.
• Erfarenhet från Försvarsmaktens stödsystem VIDAR och PRIO.
• Erfarenhet från tjänstgöring i frivilliga organisationer ex. Hemvärnet.
Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper samt lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Befattningsnivå: CVAT
Sysselsättningsgrad: Heltid
Befattning: Handläggare
Arbetsort: Muskö. Arbetet innebär tjänsteresor.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen kontakta: Chef Utb/RekryS fv Klas Hellström nås via växeln på telefonnummer: 08- 788 75 00.
Fackliga företrädare: Når du via växel på telefonnummer: 08- 788 75 00.
Saco-S FM Åsa Zachrisson
OFR/S Björn Engren
SEKO Lenny Johansson
OFR/O MS Fredrik Lambert
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-31.
Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du tydligt motiverar varför du är lämpad för denna befattning
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
