Handläggare/Uppdragsledare till Rambolls el-team i Uppsala
2025-09-23
Job Description
Vill du arbeta med utmanande och utvecklande projekt som gör skillnad? Och vill du ha kollegor som inspirerar och hjälper varandra för att hitta de bästa lösningarna? Då har vi rollen för dig!
Din nya befattning
Du kommer att tillhöra vårt el-team i Uppsala, som är en del av vår globala Service Line, Industry & Infrastructure Facilities. Här kombinerar vi stark lokal förankring med den kompetens och de resurser som ett globalt företag som Ramboll erbjuder.
Tillsammans arbetar vi med en bredd av spännande projekt inom byggnation kopplat till industri och infrastruktur - projekt som ofta involverar flera olika tekniska discipliner. Hos Ramboll får du tillgång till ett internationellt nätverk av specialister, samtidigt som du bidrar till lösningar som skapar verklig skillnad på lokal nivå.
I denna roll kommer du att arbeta med rådgivning, projektering och uppdragsledning inom elteknik. Du får möjlighet att:
Delta i och leda projekt inom elteknik med fokus på hållbarhet och innovation.
Samarbeta nära kollegor och kunder för att skapa värde i varje projekt.
Bidra till utvecklingen av vårt team och våra arbetsmetoder.
Driva kvalitetssäkring och säkerställa att projekten levereras enligt uppsatta mål och tidsramar.
Utveckla långsiktiga kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter.
Delta i kunskapsutbyte och kompetensutveckling inom Rambolls nätverk av experter.
Beroende på din erfarenhet, intressen och ambitioner finns det möjlighet att ta större ansvar och utvecklas inom olika områden.
Om dig
Vi söker dig som har:
En relevant teknisk utbildning, exempelvis inom elteknik eller motsvarande.
Erfarenhet av handläggning och/eller uppdragsledning
Erfarenhet av rollen som konsult, och trivs i dialogen med kund
Ett lösningsorienterat arbetssätt och förmåga att samarbeta i team
God kommunikationsförmåga, både på svenska och engelska
Erfarenhet av tele- och säkerhetsteknik är meriterande.
Vad vi kan erbjuda dig
Utvecklingsmöjligheter där dina drivkrafter och motivation är styrande
Trygga ledare i ett värderingsstyrt bolag med medarbetaren i fokus
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Flexibel arbetsmiljö med möjlighet att arbeta på distans några dagar i veckan
Projekt som inte bara är tekniskt utmanande, utan där du också är med och gör verklig skillnad.
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vänligen skicka in din ansökan med ditt uppdaterade CV. Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30.
Vi går igenom ansökningarna löpande och är redo att agera snabbt om du har den profil vi söker!
Tack för att du överväger denna möjlighet på Ramboll! Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
