Handläggare tillsyn och prövning enligt miljöbalken
Länsstyrelsen i Gotlands län / Hälsoskyddsjobb / Gotland Visa alla hälsoskyddsjobb i Gotland
2026-02-06
Länsstyrelsen arbetar på regeringens uppdrag och verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Vår breda verksamhet omfattar miljö-, natur-, kulturmiljö-, näringslivs-, samhällsbyggnads-, landsbygds-, beredskaps- och totalförsvarsfrågor. I dialog med andra aktörer samordnar vi olika intressen och främjar en hållbar utveckling av Gotland.
Hos oss arbetar drygt 150 personer och vår chef är landshövding Charlotte Petri Gornitzka.
Länsstyrelsens Miljö- och vattenenhet arbetar med miljöfrågor inom ett brett område och mot fastställda regionala miljömål.
Genom prövning, tillsyn och förebyggande rådgivning till länets verksamhetsutövare arbetar vi för en god miljö på Gotland.
I enheten arbetar kunniga och engagerade medarbetare med frågor kopplat till förorenade områden, miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, havs- och kustförvaltning, förvaltning av våra vatten, fiskevård, miljöövervakning och samordning av miljömålsarbetet för att nämna några exempel. Ett av syftena med arbetet är att uppnå god ekologisk status i vattnen runt Gotland samt god miljöstatus i Östersjön.
Länsstyrelsen söker handläggare inom området tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Placeringen är på Miljö- och vattenenheten som idag består av 23 medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Som handläggare inom området tillsyn och prövning enligt miljöbalken kommer du att arbeta med tillsyn och aktivt delta i prövningar av framför allt vattenverksamhet.
Du kommer hantera tillsynsärenden rörande påverkan på vatten och även planera och genomföra egeninitierad tillsyn.
Prövning kan vara i form av anmälningsärenden till länsstyrelsen eller som remissinstans till beslut som tas av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.
Tjänsten innefattar även andra arbetsuppgifter inom miljö- och vattenområdet som exempelvis tillsynsvägledning och uppföljning av miljömål. Du kan även komma att granska överklaganden av kommunala beslut, delta i yttranden över remisser från andra myndigheter och få yttra dig inom dina kompetensområden i plansamråd.
Inriktningen på tjänsten kan variera över tid och beroende på din kompetens då vi har ett brett och även föränderligt uppdrag inom länsstyrelsen.Kvalifikationer
Du har en naturvetenskaplig akademisk examen med inriktning mot miljö eller vatten gärna limnologi, hydrologi eller akvatisk ekologi.
Då arbetet kommer innebära kontakt med många olika människor behöver du ha en dokumenterad erfarenhet av att bemöta människor antingen i rollen som tillsynsperson eller genom erfarenhet av samverkan med många olika intressenter.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet av arbete med tillsyn och prövning enligt miljöbalken, kopplat till vattenverksamheter. Det är även positivt om du har erfarenhet av arbete med vattenvård och restaurering av vattenmiljöer.
Kunskaper eller arbetslivserfarenhet inom hydrogeologi eller hydrologi, miljökvalitetsnormer för vatten, vattenförvaltning och Gotlands geologiska förutsättningar är även det meriterande
En del av Länsstyrelsens arbete innebär hantering av databaser och att jobba med kartor. Mycket av detta sker digitalt, därför ser vi gärna att du kan använda GIS-verktyg och är van att jobba med administrativa, digitala system.
Stor vikt läggs vid den personliga lämpligheten och att du behöver ha god förmåga att på ett analytiskt och strukturerat sätt ta dig an komplexa frågeställningar utifrån både juridik och sakfrågor. Arbetet innebär en hel del kontakter inom och utanför organisationen och det är därför viktigt att du är lyhörd och ha en förmåga att möta människor och har förmåga att samarbeta. Att arbeta på en myndighet innebär en ständig förändrings- och utvecklingsprocess, varför du också bör ha god samarbets- och anpassningsförmåga samt lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Innehav av B-körkort är ett krav.Övrig information
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass kommer sedvanlig registerkontroll att utföras vid eventuell anställning. Anställningen kräver att du är svensk medborgare men du får gärna ha utländsk bakgrund.
Länsstyrelsen har samordningsansvar inom både krisberedskapen och totalförsvaret i länet. Det innebär att du som medarbetare kan komma att ingå i krisledningsorganisationen och att du kan bli krigsplacerad inom det civila försvaret.
Länsstyrelsen på Gotland erbjuder en trivsam arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter. För att arbeta hos oss ska du dela Länsstyrelsens värderingar om människors lika värde.
