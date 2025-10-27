Handläggare tillstånd till anstalten Viskan
Kriminalvården, Anstalten Viskan / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2025-10-27
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Viskan i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Ånge
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Viskan är en sluten anstalt som började ta emot intagna i mars 2025. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller inom industriproduktion. Anstalten Viskan nås enklast med bil och personalparkering finns till förfogande.
Nu söker vi handläggare med inriktning tillstånd till anstalten Viskan. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
I tjänsten så kommer du tillsammans med dina kollegor arbeta för att på ett rättssäkert och effektivt sätt handlägga ärenden gällande intagnas ansökningar om besöks- och telefontillstånd. Som handläggare genomför du utredningar, risk och behovsbedömningar vilket inkluderar beaktande av brottsofferperspektivet. För att kunna handlägga och fatta beslut i inkommande ärenden krävs god kännedom om gällande lagstiftning och föreskrifter. Utöver intern samverkan med lokal säkerhetsorganisation och klienthandläggare ingår även extern samverkan och inhämtning av uppgifter från andra myndigheter. I handläggarrollen ingår att handleda och utbilda kollegor i telefoni, besöksärenden, genomförande av egenkontroller, posthantering, administrativa uppgifter samt att vid behov stötta övriga funktioner på anstalten.Kvalifikationer
För tjänsten som handläggare söker vi dig som arbetar bra med andra människor och har förmåga att vara självgående i ditt jobb. Din goda samarbetsförmåga och ditt serviceinriktade bemötande gör att du lätt anpassar dig till olika situationer som uppstår. Periodvis är arbetet intensivt, vilket ställer krav på att du kan prioritera och arbeta strukturerat.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Lägst gymnasiekompetens i form av slutbetyg/gymnasieexamen
* Erfarenhet av handläggning av ärenden inom offentlig verksamhet
* God kunskap om förvaltningslagen
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* Goda datorkunskaper
Det är meriterande om du har:
* Eftergymnasial utbildning inom beteendevetenskap, kriminologi eller juridik
* Erfarenhet av samverkan mellan olika myndigheter
* Erfarenhet av beslutsfattande i offentlig verksamhet
* Erfarenhet av klientnära arbete inom kriminalvården ses som särskilt meriterande
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286096". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Viskan Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Catarina Widmark-Jonsson 0691-764684 Jobbnummer
9574675