Handläggare till Verksamhetsstöd, VO Hjälpmedel
2026-04-30
Gör skillnad. Varje dag.
Nu söker vi en engagerade handläggare som vill ta en aktiv roll i vårt förbättringsarbete. Hos oss får du möjlighet att leda projekt, stora som små, och bidra till att skapa smarta, hållbara och effektiva arbetssätt till nytta för både kollegor och de människor vi finns till för.
Hjälpmedel är ett verksamhetsområde (VO) inom förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel med ansvar för samtliga hjälpmedelsområden som finansieras av Region Skåne. Här ingår hjälpmedel till personer med rörelse-, syn-, hörsel-, kommunikations- och kognitionsnedsättningar, medicinska behandlingshjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel samt läkemedelsnära produkter.
Hjälpmedelsverksamheten består av två verksamhetsområden, ett för patientnära arbete samt ett område för order och logistik. Område order och logistik som ansvarar för order- och materialflödet i hela verksamheten består av fyra enheter: Verksamhetsstöd, Kundservice, Sortiment och Logistik.
Verksamhetsstöd ansvarar för verksamhetsövergripande hjälpmedelsadministration så som fakturahantering, inköpsavrop och systemadministration samt för större förbättringsprojekt och processutveckling i verksamheten. Enheten ansvarar även för support, drift och utveckling i verksamhetssystemet för hantering av hjälpmedel.
Enheten finns på Axel Kleimers väg i Kristianstad och erbjuder en stödjande och positiv arbetsmiljö där din insats gör skillnad. Vi är en värderingsstyrd arbetsplats där våra kärnvärden välkomnande, drivande, omtanke och respekt genomsyrar vårt dagliga arbete och bemötande. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter med kontinuerlig kompetensutveckling och friskvårdsbidrag för att uppmuntra investering i din hälsa. Vi erbjuder flextid och möjlighet till viss arbetstid på distans. Då du kommer att jobba verksamhetsövergripande i hela Skåne förekommer resor i tjänsten.
Arbetsuppgifter
Som handläggare hos oss får du en varierad och meningsfull vardag. Du är med och driver förbättringar i vårt arbete, både inom hjälpmedelsverksamheten och tillsammans med andra delar av Region Skåne. I rollen ingår att planera, leda och samordna projekt och utvecklingsinsatser, där du bidrar med struktur, engagemang och samarbetsförmåga.
Genom att samarbeta med kollegor och bidra till ett inkluderande arbetssätt skapar du goda förutsättningar för utveckling och lärande. Du fungerar också som ett stöd i hur vi arbetar till exempel genom att hjälpa chefer och medarbetare att utveckla och följa upp arbetssätt som passar verksamhetens behov.
Du bidrar till att vi håller oss uppdaterade inom hjälpmedelsområdet genom att ta del av ny kunskap och omvärldsbevakning. Din erfarenhet och förståelse för förändringsarbete och processer kommer till nytta när du stöttar kollegor i att hitta nya lösningar och förbättra arbetet.
Beroende på behov och din kompetens kan även andra arbetsuppgifter ingå. Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad både för verksamheten och för de människor vi finns till för.

Kvalifikationer
Du som söker har minst godkänd gymnasieutbildning. Övrig formell utbildning är meriterande men inte ett krav, vi värdesätter din erfarenhet och kompetens högt, oavsett hur du förvärvat den. Du har också mycket goda kunskaper i svenska, med förmåga att kommunicera tydligt i både tal och skrift.
Därtill har du dokumenterad erfarenhet av minst ett men gärna flera av följande alternativ:
• Att arbeta med arbetsprocesser och processutveckling. Det innefattar vana vid att analysera, utveckla och följa upp processer utifrån verksamhetens behov.
• Ansvar för att planera, leda och samordna projekt, gärna inom hälso- och sjukvårdsområdet eller liknande verksamheter.
• Att stödja chefer och medarbetare i förändringsarbete. Det kan innebära facilitering av workshops, framtagning av beslutsunderlag och medverkan vid implementering av nya arbetssätt.
Det är en förutsättning för tjänsten att du har erfarenhet inom process- och/eller projektledning och vi söker dig vars kompetens kompletterar den befintliga handläggarens. Vidare ser vi det som meriterande om du tidigare har arbetat i en roll där du omsatt teori till praktik och/eller stöttat organisationen i att etablera och förbättra arbetssätt exempelvis i en roll som metodstöd eller liknande.
För att lyckas och trivas i rollen är det viktigt att du är nyfiken och har ett driv. Ett genuint intresse för projektledning, förbättringsarbete och processutveckling ger dig rätt förutsättningar att bidra. Med ett praktiskt och lösningsorienterat förhållningssätt ser du möjligheter där andra ser hinder och du tar initiativ när något behöver göras. Genom att vara transparent, lyhörd och konsekvent bygger du tillit i samarbetet med andra. Du delar gärna med dig av kunskap och bidrar till gemensamma lösningar som stärker helheten.
Förändring kräver mod så det är viktigt att du vågar utmana invanda arbetssätt och testa nya idéer. Med tydlig kommunikation och förmåga att anpassa budskapet efter mottagaren skapar du engagemang och förståelse. Reflektion, lärande och insiktsfull utveckling är en naturlig del av ditt arbetssätt. Du har förmåga att se utmaningar som möjligheter, med ett positivt och nyfiket förhållningssätt till nya frågor även när allt ännu inte är helt klart. Du skapar ordning och fokus och får saker att hända. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Intervjuer kommer att genomföras den 25/5.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321993".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
291 89 SKÅNE
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Anna Pärlemar, Områdeschef anna.parlemar@skane.se 044-19 46 56
