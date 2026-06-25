Handläggare Till Utbildningsenheten På Metocc, F 16
Försvarsmakten / Personaltjänstemannajobb / Enköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Enköping
2026-06-25
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Som anställd i Försvarsmakten kommer du tillhöra en av Sveriges största myndigheter. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar.
Om enheten
METOCC tillhör F16 men ligger i Enköping. Vår huvuduppgift är att utarbeta väderprognoser och oceanografiskt underlag till Försvarsmaktens förband och staber. Arbetet utförs dygnet runt/året om i syfte att öka Försvarsmaktens verksamhetssäkerhet och operativa effekt. Vid METOCC tjänstgör ca 50 medarbetare uppdelade på tre avdelningar (Produktionsavdelning, Utbildningsavdelning och Metod- och systemavdelning). Vi har en jämn fördelning mellan officerare och civila samt mellan kvinnor och män. Utbildningsavdelningen ansvarar för merparten av väderutbildning i Försvarsmakten, både avseende egen personal och övriga Försvarsmaktsanställda, men tidvis även för civila meteorologstudenter i samarbete med universiteten. Vi ansvarar också för rekrytering av blivande Försvarsmeteorologer. Vi söker nu en civil medarbetare för att arbeta främst med rekryteringsarbetet men även med övrig administration på avdelningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som handläggare på METOCC utbildningsavdelning så arbetar du nära tillsammans med enhetens chefer och medarbetare. Arbetet innebär ett stort eget ansvar att planera och strukturera ditt arbete. Tidvis arbetar du ensam men oftast sker arbetet i ett arbetslag bestående av både civila och militära medarbetare. Arbetsuppgifterna varierar över tid utifrån verksamhetens behov men en stor del av arbetsuppgifterna innebär attraktionsarbete och rekrytering mot befattningen försvarsmeteorolog, vilket till exempel innebär att:
Genomföra delar av rekryteringsprocessen, tex. ansvara för kontakten med sökande kandidater och boka antagningstester
Planera, administrera och genomföra rekryteringsfrämjande aktiviteter och studiebesök för att attrahera framtida personal
Samarbeta med övriga funktioner inom förbandet
Samarbeta och ha kontakt med andra förband, myndigheter och universitet.
Hantera kontakten med befintliga meteorologaspiranter som är under utbildning
KRAV
Kvalifikationer
Godkänd gymnasieexamen
Aktuell och relevant erfarenhet av administrativt arbete
B-körkort
God förmåga att uttrycka dig väl, såväl muntligt som skriftligt, på svenska och engelska.
God administrativ förmåga
Goda kunskaper i Microsoft Office
Personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och strukturerat och hitta lösningar på eventuella problem som uppstår. Du är bra på att organisera och prioritera och att på egen hand bereda dokument och underlag. Du känner dig bekväm med att möta nya människor och har förmågan att skapa goda relationer. Du tar initiativ och driver arbetet framåt. Du har förmågan att växla mellan enskilt arbete och arbete i grupp. Du delar med dig av dina kunskaper, erfarenheter och information. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Eftergymnasial utbildning inom relevant område som tex. kommunikation, personal eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av att jobba med rekrytering, gärna i ReachMee.
Erfarenhet av att jobba med attraktions- och rekryteringsfrämjande aktiviteter
Erfarenhet av arbete inom marknadsföring och kommunikation
Erfarenhet av att jobba med utbildning/utbildningsfrågor
Erfarenhet av att jobba med Försvarsmaktens IT system SAP PRIO, VIDAR
Erfarenhet av att arbeta inom vädertjänst
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Civil.
Om du inte tidigare har genomfört värnplikt kommer du genomföra en kombattantutbildning på cirka en vecka då en anställning hos oss innebär en skyldighet att krigsplaceras.
Upplysningar om befattningen:
Rekryterandechef, Pia Björnsdotter
E-post/Tfn: pia.bjornsdotter@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Malin Eriksson
E-postadress: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Eric Masser, tfn 076-011 42 30
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-14. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
749 81 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9979796