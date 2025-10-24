Handläggare till Underrättelse och säkerhetsavdelningen, J2
2025-10-24
Västra militärregionen söker handläggare till Underrättelse och säkerhetsavdelningen, J2
Chefen för militärregion väst med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.
Vid underrättelse- och säkerhetsavdelningen finns funktioner för underrättelsetjänst, säkerhetsunderrättelsetjänst, säkerhetsskyddstjänst och signalskyddstjänst.
Underrättelsetjänst syftar till att klarlägga främmande verksamhet i Sveriges närområde. Säkerhetsunderrättelsetjänst syftar till att klarlägga Försvarsmaktens skyddsvärden och identifiera hot mot dessa. Säkerhetsskyddstjänst syftar till att säkerställa att Försvarsmakten vidmakthåller kontroll över det som är skyddsvärt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Handlägga och följa upp säkerhetsrapportering och FM verksamhet inom avdelningens område bl.a. som underlag för vecko- och månadsrapportering samt planering.
• Planera och genomföra utbildning inom säkerhetstjänsten
• Samverka i säkerhetsfrågor med myndigheter och förband.
• Genomföra säkerhetsprövningssamtal
• Delta i säkerhetshotbedömningsarbete.
• Delta i risk-/sårbarhetsanalyser och säkerhetsanalys.
• Delta i säkerhetsutredningar.
• Följa upp och stödja utvecklingen av Försvarsmaktens interna regelverk avseende säkerhetstjänst.
Svenskt medborgarskap
God förmåga att arbeta självständigt och att planera, genomföra och slutföra projekt.
God pedagogisk förmåga samt vara trygg i rollen som utbildare.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Erfarenhet av arbete med Säk/und eller utbildning inom motsvarande område.
B körkort
Meriterande
God inblick i Försvarsmaktens olika verksamhetsgrenar.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Erfarenhet av säkerhetsarbete inom Försvarsmakten.
Säkerhetsutbildning på högskolenivå eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Genomförd försvarsmaktens grundkurs i säkerhetstjänst.
Erfarenhet av att arbeta med försvarsmaktens data och IT system t.ex. IS UndSäk
Erfarenhet av stabsarbete
Mycket god förmåga att hantera Microsoft Office, Word, Excel och Powerpoint. Dina personliga egenskaper
Arbetet kräver att du har en mycket god förmåga att arbeta självständigt och en god förmåga att planera, genomföra och slutföra projekt. Du ska vara noggrann och strukturerad samt ha ett utpräglat säkerhetsmedvetande. Du har en god samarbetsförmåga och är resultatinriktad då du förväntas ingå i tillfälliga arbetsgrupper. Vi förväntar oss också att du har en hög personlig integritet samt förmåga att skapa och behålla förtroende.
Ditt engagemang och kunskap behövs för att tillsammans med övriga medarbetare vidareutveckla enheten. Vi tror därför att du trivs i en miljö som ständigt utvecklas och uppskattar omväxlingen i att arbeta både självständigt såväl som i samarbete med kollegor.
Tidvis är arbetsbelastningen hög vilket innebär att du ska vara stresstålig.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, samt personlig lämplighet.
Övrig information
Befattningen är inplacerad i säkerhetsklass och du kommer före anställning att genomgå säkerhetsprövning med registerkontroll enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet.
Befattningen medför krigsplacering och därmed bl.a. fysiska prestationskrav
Viss intern utbildning kommer att ske efter anställning.
Anställningsform: Civil anställd, Tjänstgöringens omfattning: 100% med inledningsvis 6 mån provanställning.
Arbetsort: Skövde
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Vill du veta mer om befattningen kontakta C J2, mrv-j2@mil.se
Fackliga representanter: Samtliga nås via växel 0500-465000
OFR/O, Viktor Johnsson
SACO, Camilla Rosensköld
OFR/S, Leif Wetterlid
SEKO-F, Lola Ahlgren
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
