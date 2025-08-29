Handläggare till Transportflygskvadronen vid Skaraborgs Flygflottilj
2025-08-29
Om Transportflygskvadronen
Transportflygskvadronen vid F7 tillhandahåller taktiskt transportflyg med flygplanet Tp84 (C-130 Hercules) både nationellt och internationellt. Vår uppgift är att transportera materiel och personal, utföra luftburen försörjning och taktiska transporter. Flygverksamheten genomförs årets alla dagar till världens alla hörn med höga krav på tillgänglighet och säkerhet. F7 har nyligen tilldelats uppgiften att införa ett nytt flygsystem, Embraer C-390, i verksamheten och har inrättat en införandegrupp för detta.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som handläggare kommer dina arbetsuppgifter vara att stödja ledningen i det administrativt arbete så som dokumenthantering, möteshantering, skiftesplanera stabens arbetstider, m.m. I införandegruppen av C-390 kommer du stödja med framförallt administration och projektstöd under både planering- och genomförandefasen. Det innebär bl.a. att du bistår med möteshantering och koordinering av deltagare, föra protokoll vid behov samt följer upp händelser i projektet. Övriga administrativa uppgifter efter behov. Du kommer att få stödja flertalet arbetsgrupper inom införandeprojektet samt arbetar integrerat i införandegruppen.
Arbetet sker såväl inom F 7 likväl som vid kontakt med andra enheter inom Försvarsmakten, övriga myndigheter och organisationer. Tjänsteresor kan förekomma såväl nationellt som internationellt.Publiceringsdatum2025-08-29Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet
• Mycket goda kunskaper och förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska både i tal och skrift
• B-körkort manuell växellåda
• Svenskt medborgarskap och godkänd säkerhets- och registerprövning
Personliga egenskaper:
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper såsom att du är initiativtagande, organiserad och strukturerad. För att trivas i rollen är du social och har lätt för att samarbeta. Du ska ha hög integritet, god kommunikationsförmåga, vara noggrann och lojal. Då det tidvis kan vara hög arbetsbelastning krävs att du är flexibel och stresstålig.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer:
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Genomfört stabssoldatutbildning och/ eller tjänstgjort som stabssoldat
• Kunskap om projektledning
• Erfarenhet av stabsarbete
• Erfarenhet av informationshantering
• Erfarenhet av arbete i projekt
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med en provanställning om 6 månader.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Anställningskategori: Civil
Arbetsort: Såtenäs
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Lön: Vi arbetar med individuell lönesättning. Lägsta inplacering för denna befattning är 31 000 kr, vidare tar vi tidigare arbetslivserfarenhet och kompetens i beaktande.
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning, övning i krigsorganisationen. Fysisk träning är en del av arbetsuppgifterna. Eftersom både befattningar och arbetsuppgifter är knutna till en krigsorganisation så kommer du även att bli krigsplacerad. Detta betyder bland annat att du kommer att få utbildning i vad som förväntas av dig vid en höjd beredskap.Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Heléne Lörnhag via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00.
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
