Handläggare till tillståndsenheten- tillsvidare och visstidsanställning
Helsingborgs kommun / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2026-06-30
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en verksamhet där kundens behov står i centrum och där du får möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt. Vi söker nu nya handläggare som vill bidra till kvalitet, tydlighet och ett professionellt bemötande i alla kontakter. Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Tillståndsenheten ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. I vårt uppdrag ingår även att hålla utbildningar och delta i andra förebyggande insatser med målet att värna folkhälsan.
Tillståndsenheten utövar även tillsyn över de serveringsställen som har serveringstillstånd och de butiker som säljer tobak, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter, receptfria läkemedel, rökfria miljöer och folköl, samt fungerar som remissinstans till Spelinspektionen.
På enheten eftersträvar vi att ha en lösningsorienterad kultur där vi aktivt samverkar med andra aktörer. Vi är måna om varandra och ger varandra stöd i att klara de utmaningar som arbetsvardagen ger, och det finns en trygghet med flera erfarna kollegor i teamet. En stor del av vårt uppdrag, som vi värdesätter högt, är vår dialog med krögare och handlare i staden.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Den ena tjänsten innebär att du kommer att handlägga, utreda och administrera ansöknings- och åtgärdsärenden främst enligt alkohollagen. Den andra tjänsten (visstidsanställning) innebär att du kommer att handlägga, utreda och administrera ansöknings- och åtgärdsärenden som främst rör lagen om tobak och liknande produkter. Utöver respektive huvuduppdraget kan det även bli aktuellt att handlägga ärenden enligt båda lagstiftningarna, beroende på verksamhetens behov och ärendeinflöde. För båda tjänsterna ingår även att genomföra viss tillsyn på serveringsställen samt att genomföra löpande tillsyn över försäljningsställen. Detta innebär att du deltar i både planerade och behovsstyrda tillsynsbesök i stadens krogmiljöer och på försäljningsställen. Arbetet innebär vidare att utföra kvalificerad ärendehandläggning med juridiska och ekonomiska bedömningar samt viss tillhörande administration. En central del av arbetet är att på ett lättförståeligt och tydligt sätt informera och kommunicera lagens bestämmelser till kunderna. Arbetet ställer höga krav på integritet, noggrannhet och professionalitet i alla kontakter och ärenden.
Du förväntas tillsammans med teamet driva, planera och strukturera enhetens arbete.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande uppdrag med stor variation i en engagerad och kundorienterad enhet! Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år och andra förmåner via får förmånsportap epassi.Kvalifikationer
Det är krav på akademisk utbildning med juridiska och/eller ekonomiska inslag eller annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av handläggning inom offentlig sektor är ett krav för tjänsterna. Det krävs också att du kan uttrycka dig mycket väl på svenska i tal och skrift samt har god datorvana.
Meriterande:
Kunskaper i och erfarenhet av förvaltningsrätt/juridik och/eller redovisning.
Erfarenhet av arbete med alkohollagen och/eller lagen om tobak och liknande produkter.
Kunskap och erfarenhet av myndighetsutövning och självständigt utredningsarbete.
Personliga kvalifikationer:
Självgående och har ett strukturerat arbetssätt.
Mycket god samarbetsförmåga och prestigelöst samverkar med andra.
Pedagogisk och serviceinriktad.Övrig information
Du behöver ha B- körkort och köra bil för att kunna utföra arbetsuppgifterna.
Vi söker dig som har en god förmåga och en vana av att självständigt driva ditt arbete framåt. När du stöter på problem eller har svårt att komma vidare i arbetet är du effektiv och lösningsfokuserad och har en god förmåga att självständigt söka information eller be om hjälp för att komma fram till ett korrekt beslut. Samtidigt som du är självgående behöver du även ha en god samarbetsförmåga och en vilja att bidra till teamet. Som person är du ansvarskännande, noggrann och visar gott omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du är också tydlig i din kommunikation och kan strukturera och prioritera i ditt arbete vid stressiga situationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Rekrytering till den tillsvidaretjänsten sker under förutsättning att ordinarie befattningshavare inte återgår i tjänst. Den andra tjänsten är en visstidsanställning under ett år med möjlöighet till förlängning, förutsatt att berörd befattningshavare tar ut sin tjänstledighet. För mer information om tjänsterna vänligen hör av dig till Jan eller Erica som finns om kontaktpersoner i annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
Anställningsform: Tillsvidare och visstidsanställning
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Visstidsanställningen är initialt på ett år med möjlighet till förlängning
Antal tjänster: 2
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
)
251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Handläggare - ärenden enligt lagen om tobak m.m
Erica Törnkvist erica.tornkvist@helsingborg.se +4642105302 Jobbnummer
9985940