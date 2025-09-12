Handläggare till svarstjänstfunktion i Regeringskansliet
Svarstjänst och informationsförsörjning, Förvaltningsavdelningen, Regeringskansliet
Är du allmänbildad med ett stort intresse för samhällsfrågor? Är du kommunikativ och trivs med att ha många muntliga kontakter? Då kan vi erbjuda ett spännande jobb, mitt i händelsernas centrum!
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Regeringskansliets digitaliseringsavdelning har utvecklat en funktion vars uppdrag är att besvara frågor om Regeringskansliets verksamhet via telefon. Rollen innebär i huvudsak att på olika sätt inhämta information om allmänna och aktuella frågor och förmedla svar. Du arbetar tätt tillsammans med engagerade och positiva kollegor.
Är du en utvecklingsinriktad handläggare som vill vara med och fortsätta att bygga funktionen tillsammans med teamet? Du kommer att verka i en lärorik, omväxlande och stimulerande miljö med ett brett arbetsfält där du utökar din kunskap om Regeringskansliet och andra samhällsaktörer. Läs mer om Regeringskansliets verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2025-09-12Bakgrund
Vi tror att du som söker har genomfört universitets- eller högskolestudier inom exempelvis socialt arbete, statsvetenskap, juridik eller har motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt. För att lyckas i rollen krävs att du trivs med att arbeta i team och att dagligen ha många telefonkontakter både inom och utanför Regeringskansliets organisation. Du har ett stort intresse för samhällsfrågor och behöver kunna tillgodogöra dig mycket information samt snabbt hitta kärnan i en frågeställning.
Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska och engelska och formulerar dig väl både i tal och skrift. Du har en väl utvecklad it-systemvana och goda kunskaper i Officepaketet inklusive Excel samt erfarenhet av att hantera informationssökning och dokumenthanteringssystem. Du har erfarenhet av och intresse för att analysera och tillgängliggöra statistik och arbeta med AI.
Det är meriterande om du har erfarenhet från att arbeta i Regeringskansliet eller annan offentlig verksamhet. Det är också meriterande om du har en god förståelse för statsförvaltningen.
Dina egenskaper
Du har en utvecklad känsla för att bemöta människor, ge god service, samtidigt som du är stabil i pressade situationer och visar omdöme vid uttalanden och i ditt agerande. Du är självständig, effektiv, strukturerad och kvalitetsmedveten samt har en förmåga att anpassa arbetsuppgifterna utifrån verksamhetens behov.
Du behöver ha hög integritet samt god samarbetsförmåga och trivs med att bidra till en verksamhet som är under utveckling. Som person är du engagerad och kommunicerar på ett pedagogiskt sätt. I rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Anställningen avser en eller flera tjänster. Tillträde sker så snart som möjligt. Anställningarna avser tillsvidareanställningar, som inleds med sex månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Hanna Hedenius, verksamhetsutvecklare vid svarsfunktionen på 08-405 40 84. Du är också välkommen att kontakta Rekryteringsspecialist Ann-Marie Sahlström på 08-405 15 78. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 30 september 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Ersättning
