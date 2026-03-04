Handläggare till Stockholm Vatten och Avfall!
2026-03-04
Söker du ett administrativt arbete där du får nyttja såväl din strukturerade sida som din kommunikativa sida? Då kan denna tjänst vara för dig! Som handläggare kommer du att arbeta administrativt och ha direkt kontakt med kunder. Ansök idag - vi tillämpar löpande urval och tjänsten har en omgående start!
Som handläggare kommer du ingå i Samordningsenheten som består av 17 personer och är en del av avfallsavdelningen. Du kommer i rollen stötta organisationen med en bredd av administrativa uppgifter, såsom ärendehantering, myndighetsbeslut samt kund- och fakturautredningar. Du säkerställer att processer följs och att kunder får tydlig information, med fokus på noggrannhet och effektivitet i ett stöttande team.
Du erbjuds
En arbetsplats som värnar om miljö och hållbarhet.
Bidra till effektiva administrativa processer där du får möjlighet att ta eget ansvar och initiativ.
Att bli en bli en del av ett engagerat och samarbetsvilligt team.Dina arbetsuppgifter
Arbetet med ärendehantering innebär bland annat framtagande av myndighetsbeslut där du granskar ansökningar, jämför dem med gällande regler och taxor samt utformar förslag till beslut. I uppdraget ingår även att granska inkomna handlingar för att ge besked om överenskommelser eller andra typer av besked som inte är myndighetsutövning.
Vidare kommer du arbeta med kund- och fakturautredningar, där du bland annat granskar beställningsdokument, ser över återrapportering och tar fram dokument i verksamhetssystemet (BFUS). Beroende på utredningens utfall skickas utredningen antingen vidare till attestant, i andra fall behöver du som handläggare själv kunna fatta beslut - där du på ett pedagogiskt sätt behöver informera kunden för att ge tydlighet och förklaring kopplat till betalning.
I utredningsarbetet kommer du även göra beräkningar med utgångspunkt från taxor och andra styrande dokument för att kunna göra avdrag.
Ärendehantering, inklusive framtagande av myndighetsbeslut.
Granskning av ansökningar mot gällande regler och taxor.
Utformning av förslag till beslut och överenskommelser.
Kund- och fakturautredningar i verksamhetssystem (BFUS).
Granskning av beställningsdokument och återrapportering.
Beräkning av avdrag baserat på taxor och styrande dokument.
Pedagogisk information till kunder angående betalningsrelaterade beslut.
Vi söker dig som
Avancerad förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
Avancerad förmåga att arbeta strukturerat och dokumentera arbete enligt rutiner.
Goda kunskaper i MS Office och gärna erfarenhet av affärssystem.
Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant samt förmåga att självständigt prioritera arbetsuppgifter.
Ansvarstagande för eget lärande och effektiv ärendehantering.
God samarbets- och kommunikationsförmåga samt förmåga att ta egna initiativ.
Vana att följa och etablera riktlinjer/rutiner samt arbeta metodiskt.
Gott siffersinne och vana att läsa samt förstå lagtext.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av reskontra och dess regelverk.
Erfarenhet av myndighetsutövning.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ansvarstagande - du tar ansvar för ditt eget lärande och att dina ärenden hanteras i tid.
Ordningsam - du är strukturerad, noggrann och har god prioriteringsförmåga. Vidare är du van vid att följa riktlinjer och rutiner och kan arbeta metodiskt.
Hjälpsam - du har lätt för att samarbeta, kommunicera och agerar flexibelt för stöttning.
Stabil - du är flexibel i arbetsuppgifternas prioritering och omfattning samt agerar och kommunicerar tydligt och pedagogiskt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
