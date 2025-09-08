Handläggare till statlig myndighet i Stockholm!
2025-09-08
Vi söker nu en Handläggare till statlig myndighet i Stockholm! Tjänsten omfattar handläggning av utlämnande av allmänna handlingar enligt gällande regler. Du ansvarar även för inskanning av inkommande post och registrering av handlingar i handläggarstödet.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna består i att handlägga utlämnande av allmän handling (säkerställa att sekretessregler efterföljs, följa förvaltningslagen avseende utlämnande) även andra administrativa arbetsmoment kan komma att ingå. Utöver dessa arbetsuppgifter innefattar uppdraget daglig inskanning av inkommande post samt koppla handlingarna till rätt ärende i handläggarstödet.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Handläggare är ett konsultuppdrag på heltid med start 2025-10-01 och beräknas pågå till och med 2025-12-21.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning eller likvärdig utbildning inom aktuellt område och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Förkunskaper av tidigare statlig anställning och erfarenhet av arbete med ideella föreningar.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Sista ansökningsdag är 2025-09-12.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
