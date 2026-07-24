Handläggare till Skolslussen, utbildningsförvaltningen
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2026-07-24
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Vill du ha en viktig roll i att skapa rätt förutsättningar för ungdomar att hitta rätt gymnasieutbildning? Som medarbetare i antagningsgruppen bidrar till en likvärdig och rättssäker antagningsprocess. Du får en bredroll som omfattar handläggning, samverkan och utveckling.
Välkommen till oss
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största förvaltning med cirka 16 000 anställda. Förvaltningen ansvarar bland annat för drift och utveckling av kommunens drygt 140 grundskolor och omkring 30 gymnasieskolor.
Gymnasieavdelningens arbetar för att förverkliga utbildningsnämndens mål och visioner. Inom avdelningen finns Skolslussen, där vi ansvarar för studie- och yrkesvägledning, antagning och övergångar mellan skolformer. Vi samverkar med arbetsmarknadsförvaltningen och socialtjänsten för att säkerställa att ungdomar får det stöd de behöver utifrån hemkommunens ansvar.
Gruppen består av fem handläggare och är placerad i trevliga lokaler centralt i Stockholm. Nu söker vi en ny kollega som vill bli en del av vårt team.
Vi erbjuder dig
På Skolslussen arbetar vi såväl självständigt som i team och vi sitter i trevliga lokaler centralt på Kungsholmen.
Hos oss får du en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Du blir en del av ett kompetent team där vi värdesätter samarbete och en positiv arbetsmiljö. På Skolslussen arbetar vi både självständigt och tillsammans i team. Vi erbjuder goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här.
Din roll
Som medarbetare i antagningsgruppen arbetar du med att säkerställa en likvärdig och rättssäker hantering av myndighetsbeslut. Du hanterar ärenden i antagningsprocessen till gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan, arbetar aktivt för att effektivisera processerna och ger medborgare och samarbetspartners service och ett professionellt bemötande.
Antagningsprocessen pågår under hela året, med en intensivare period från februari till augusti med tyngdpunkt under sommaren. I rollen samarbetar du med bland annat Gymnasieantagningen Storstockholm, andra enheter inom förvaltningen, rektorer och andra samarbetspartners.
Exempel på arbetsuppgifter är stödja skolornas arbete med antagningsfrågor, genomföra utredningar, arbeta med kvalitetsgranskning och verksamhetsutveckling, samt medverka vid gymnasiemässan och olika nätverk.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
en högskoleutbildning inom exempelvis statsvetenskap, juridik, beteendevetenskap, specialpedagogik, studie- och yrkesvägledning eller annan relevant utbildning
flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom offentlig verksamhet inom utbildningssektorn
aktuell erfarenhet av antagningsfrågor till gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola
erfarenhet av samverkan med kommunala antagningsorganisationer och Storstockholms gymnasieantagning
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska, i både tal och skrift
god datorvana och goda kunskaper i Officepaket väl, särskilt Excel.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att arbeta i datasystemen Indra2. och BER (Barn och elevregistret Stockholms Stad)
erfarenhet av arbete med anpassad gymnasieskola
erfarenhet av arbete med gymnasieskolans introduktionsprogram.
Som person är du noggrann och strukturerad i ditt arbete och har förmåga att planera och prioritera dina arbetsuppgifter. Du är självgående och tar ansvar för att driva dina uppgifter framåt, samtidigt som du är flexibel och kan hantera förändrade förutsättningar när situationen kräver det. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid ovanstående kompetenser, personlig lämplighet och engagemang för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-24Övrig information
Vi rekryterar utan personligt brev för att fokusera på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas i rollen. Din ansökan bedöms utifrån CV och de frågor du besvarar i samband med ansökan. Svara gärna kort och konkret, med tydlig koppling till ditt CV.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 22049 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Jobbnummer
10010473