Handläggare till Skolenheten - Utbildningsdepartementet
2025-09-22
Skolenheten, Utbildningsdepartementet
Vill du vara med och påverka framtidens skola? Vi söker en engagerad och analytisk handläggare som brinner för utbildningsfrågor och vill bidra till utvecklingen av svensk skola. Hos oss får du arbeta i en dynamisk och politiskt styrd organisation, mitt i händelsernas centrum.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
I ditt arbete som handläggare ingår det att ta fram, analysera och presentera underlag inom förskola, förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer, samt fritidshem och särskilda utbildningsformer. I din roll kommer du att samverka med kollegor för att säkerställa välgrundade och hållbara beslut och bidra i Regeringskansliets uppdrag att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se
Vi söker dig som har akademisk examen inom statsvetenskap, juridik, pedagogik eller annan relevant utbildning. Du bör ha aktuell erfarenhet av arbete inom skolområdet och erfarenhet av handläggande eller utredande uppgifter i statlig myndighet eller i kommun, samt god kunskap om vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation och hur en politiskt styrd organisation fungerar. Vidare har du mycket goda kunskaper om det svenska skolväsendet och dess styrsystem, samt hanterar skickligt det svenska språket, i såväl tal som skrift. Har du dessutom erfarenhet av handläggande uppgifter inom Regeringskansliet, anser vi det meriterande.
Dina egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du som söker är strukturerad och har ett öga för detaljer utan att tappa helhetsperspektivet, samt har en stark initiativförmåga och förmåga att driva processer självständigt. Du är dessutom flexibel och trivs med att arbeta i en föränderlig miljö, samt är lyhörd och kan arbeta identifiera och förstå verksamhetens behov. Då rollen innebär många kontaktytor behöver du ha en utmärkt samarbetsförmåga och kunna arbeta effektivt med olika aktörer. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Tjänsten avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Ulrika Malmquist som är enhetschef, på 08-405 93 55. Du är också välkommen att kontakta Rekryteringsspecialist Ann-Marie Sahlström på 08-405 15 76. Fackliga kontaktpersoner är Anders Jutell för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 8 oktober 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning och studiefinansiering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9519890