Handläggare till Sidas enhet för klimat och miljö
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2026-06-22
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Brinner du för utvecklingsfrågor och har erfarenhet av att arbeta med klimat/miljöfrågor i en internationell miljö med fokus på utvecklingsländer? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Om jobbet
Du kommer arbeta med handläggning av olika typer av partnersamarbeten i Sidas tematiska portfölj för klimat/miljö. En viktig del av arbetet är att föra strategisk och målinriktad dialog om enhetens prioriterade frågor med aktörer och samarbetspartner i internationella sammanhang. Arbetet styrs idag av strategin för hållbar tillväxt, grön omställning och utbildning 2025–2029 och tjänsten är placerad på enheten för klimat och miljö (KLIMAT), vid avdelningen för globala samarbeten (GLOBALA).
Vi söker nu 1-2 handläggare
Du arbetar på vårt kontor i Rissne SundbybergPubliceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Handläggning av samarbeten (så kallade insatser) vilket innebär att bedöma och följa upp samarbetspartners planer, resultat, budget och kapacitet i syfte att säkerställa effektiv resursanvändning och för att tillsammans med våra partner uppnå överenskomna mål.
Föra strategisk och målinriktad dialog om Sidas prioriterade frågor med aktörer och samarbetspartner.
Övergripande och strategisk portföljhantering och portföljutveckling på tematisk basis, inklusive att bidra till strategisk planering, uppföljning och rapportering av strategigenomförandet.
Bidra till utveckling av enhetens gemensamma arbete med att planera och följa upp verksamheten och utveckla arbetssätt och rutiner för att säkra kvalitet och resultat, samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten.
Som anställd på en myndighet omfattas du av den statliga värdegrunden och förväntas följa Sidas regler och rutiner, inklusive ärende och dokumenthantering.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
KvalifikationskravUtbildningsbakgrund
Akademisk examen alternativt akademisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant, t.ex. inom statsvetenskap, nationalekonomi och miljö/klimat/hållbarhetsfrågor.
Språk
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Arbetslivserfarenhet och kunskaper
Flerårig aktuell erfarenhet av utvecklingssamarbete kopplat till internationella klimat/miljöfrågor
God erfarenhet av handläggning och administration
God erfarenhet av att föra strategisk dialog och driva förändring mot samarbetspartners
Funktionella kompetenser/förmågor:
För den här rollen behöver du:
Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
Ta initiativ och vara drivande
Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
Kommunicera strategiskt för att påverka, förhandla och mobilisera
Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens
För denna roll är det meriterande om du
Erfarenhet av arbete på myndighet
Erfarenhet av utvecklingsrelaterat samarbete med privat sektor
Erfarenhet av arbete med multilaterala fonder och organisationer (FN, Världsbanken)
Erfarenhet av arbete med marina frågor och/eller energifrågor
Erfarenhet av arbete i en internationell miljö och/eller i utvecklingsländer
Bra att veta
Befattningen avser ett vikariat tills vidare, dock längst t o m 2027-08-31. Tillträde september 2026
Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 127/26
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Line Vikström Rosvall 08-698 55 68 eller Zahra Ayadi 08-698 40 09
Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco : mailto:saco-sida-styrelsen@sida.se
och ST: mailto:st@sida.se
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. https://www.sida.se/jobba-med-bistand/jobba-pa-sida/anstallningsprocessen/
Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.
Obs! Sida kommunicerar med sökande främst genom vårt rekryteringssystem ReachMee. Beroende på vilken e-postklient du använder kan mejl som skickas från ReachMee fastna i spamfiltret, så vi uppmanar kandidater att hålla koll på detta.
Om Sida
Sida – Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - är en förvaltningsmyndighet som arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag för att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vårt arbete ska bidra till att nå riksdagens mål och regeringens inriktning för svenskt bistånd.
Vi har över 800 anställda fördelade mellan två kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländerhttps://www.sida.se/jobba-med-bistand/jobba-pa-sida
Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald och dess positiva inverkan på vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sida
(org.nr 202100-4789)
Rissneleden 110 (visa karta
)
174 57 SUNDBYBERG Jobbnummer
9971699