Handläggare till sektionen för verksamhetsstöd och analys
2025-09-28
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Sektionen för verksamhetsstöd och analys har uppdraget att utveckla och förvalta Kriminalvårdens klientadministrativa system för frivård, häkte och anstalt så att de stödjer det klientnära arbetet och är ett funktionellt systemstöd för användarna, samt tillgodoser interna och externa aktörers behov av kvalitetssäkrad information.Publiceringsdatum2025-09-28Arbetsuppgifter
I rollen som handläggare kommer du bland annat få använda din kriminalvårdserfarenhet och dina kunskaper till att stötta och hjälpa till i de vanligt förekommande arbetsuppgifter inom vår sektion. Detta kan bland annat innebära felsökning i systemstöd och ge support till medarbetare i kärnverksamheten i ex. KVR. Arbetet innefattar även klientadministrativa arbetsuppgifter i Kriminalvårdens kärnverksamhet samt arbete i digitala system.
Tjänsten är placerad vid Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping inom den nationella avdelningen för verksamhetsinnehåll.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du behöver därmed kunna hålla en hög servicenivå som bitvis innebär ett högt tempo. I ditt arbete har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, god förmåga att prioritera mellan arbetsuppgifter och kan vara självgående. Vidare tar du ansvar för dina uppgifter och har en god struktur i ditt arbete. Du är noggrann och väl medveten om att hålla en hög kvalitetsnivå på utfört arbete. Du har en god kommunikativ förmåga i både skrift och tal.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvårdens kärnverksamhet i minst 2 år
• Mycket god kännedom om ett eller flera av Kriminalvårdens klientadministrativa system
• Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
• God datorvana
Det är meriterande om du har:
• Akademisk examen/högskoleutbildning
• Erfarenhet av att ha arbetat i olika roller inom myndigheten
• Mycket god kännedom av olika delsystem inom KVR
• Goda kunskaper om domsprocessen, påföljdssystemet och kriminalvårdslagstiftningen
• Erfarenhet av att utbilda och/eller ge support
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Ersättning
