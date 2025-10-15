Handläggare till sektionen för Kundcenter - inriktning Frivård
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens servicecenter (KSC) är en del av huvudkontoret och stödjer myndigheten inom personal- och ekonomiadministrativa tjänster, supportfunktion, resebokning, administrativ effektivitet samt myndighetens växelfunktion och besöksbokning. KSC fungerar som en väg in och har som mål att lösa alla inkomna frågor på ett vänligt och professionellt sätt.
Tjänsten är placerad i gruppen för Kontakt- och medarbetarservice på sektionen för kundcenter. Vi arbetar i team för att ge god kvalitet och arbetar aktivt för att utveckla sektionens tjänster för att kunna stötta kärnverksamheten på ett effektivt sätt
Arbetet som handläggare är varierande och i rollen arbetar du tätt med övriga handläggare och administratörer i gruppen. Du har även en samordnande funktion mot kärnverksamheten som innebär mycket kontakt och du driver pågående utvecklingsarbete gentemot Frivården inom ramen för kundcentrets områden.
Rollen som handläggare mot Frivården är ny och kommer innebära att du startar med att samordna och implementera nya arbetssätt inom gruppen kopplat till Frivården. Du kommer bl.a. driva förändringar kopplat till växeln, bygga upp och uppdatera informationsmaterial samt säkerställa att rutiner efterlevs. Rollen innebär även att arbeta med långsiktiga projekt kopplat till administration och växeln gentemot Frivården. Viktigt är därför i rollen att du behöver vara lyhörd för vad kärnverksamheten behöver och efterfrågar.Kvalifikationer
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Erfarenhet av administrativt arbete i Officepaketet
* Erfarenhet av att arbeta serviceinriktat i en stödfunktion
* Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag samt fatta beslut inom tilldelat ansvarsområde
* Erfarenhet av att samordna olika parter inom en verksamhet
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* Mycket goda kunskaper i Officepaketet, främst Word, Excel och PowerPoint
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
* Erfarenhet av arbete i Kriminalvården
* Erfarenhet av administrativt arbete
* Erfarenhet av Frivårdens kärnverksamhet
* Erfarenhet av nationell support inom Kriminalvården
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
