Handläggare till sektionen för Kundcenter - inriktning anstalt/häkte
2026-02-18
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens servicecenter (KSC) är en del av huvudkontoret och stödjer myndigheten inom personal- och ekonomiadministrativa tjänster, supportfunktion, resebokning, administrativ effektivitet samt myndighetens växelfunktion och besöksbokning. KSC fungerar som en väg in och har som mål att lösa alla inkomna frågor på ett vänligt och professionellt sätt.
Tjänsten är placerad i gruppen för Kontakt- och medarbetarservice på sektionen för kundcenter. Vi arbetar i team för att ge god kvalitet och arbetar aktivt för att utveckla sektionens tjänster för att kunna stötta kärnverksamheten på ett effektivt sätt.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Ditt arbete är varierande och som handläggare arbetar du tätt med övriga handläggare och administratörer i gruppen. Du har även en samordnande funktion mot kärnverksamheten som innebär mycket kontakt och du driver pågående utvecklingsarbete gentemot Frivården inom ramen för kundcentrets områden.
Rollen som handläggare inriktning anstalt/häkte är ny och kommer innebära att du startar med att samordna och implementera nya arbetssätt inom gruppen kopplat till anstalt och häkte. Du kommer bl.a. driva förändringar kopplat till växeln, bygga upp och uppdatera informationsmaterial samt säkerställa att rutiner efterlevs. Rollen innebär även att arbeta med långsiktiga projekt kopplat till administration och växeln mot Frivården där du behöver vara lyhörd för vad kärnverksamheten behöver och efterfrågar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du ser möjligheterna i förändringar, är kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du samarbetar bra med andra människor, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare är du en serviceinriktad person, du är lugn och tillmötesgående i ditt bemötande där du har en förmåga att hjälpa andra.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen.
* Erfarenhet av administrativt arbete i Officepaketet.
* Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag samt fatta beslut inom tilldelat ansvarsområde.
* Stor erfarenhet av arbete inom anstalt och häktesverksamhet.
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
* Mycket goda kunskaper i Officepaketet, främst Word, Excel och PowerPoint.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete i Kriminalvårdsregistret.
* Erfarenhet av administrativt arbete.
* Erfarenhet av nationell support inom Kriminalvården.
* Förmåga att utrycka dig väl i tal på engelska.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Placeringsort är Norrköping.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
