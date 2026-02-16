Handläggare till sektionen för flygcertifikat - sommarjobb
Transportstyrelsen / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-02-16
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportstyrelsen i Norrköping
, Askersund
, Örebro
, Västerås
, Nora
eller i hela Sverige
Hos oss behöver vi den bästa kompetensen - även under sommaren.
Vi på Transportstyrelsen får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Nu söker vi dig som vill sommarjobba hos oss på Transportstyrelsen.
Om jobbet
Sektionen för flygcertifikat ansvarar för att utfärda, förnya och förlänga certifikat samt medicinska intyg och behörigheter. Vi bedriver också tillsyn över flygläkare och flygmedicinska centrum, samt utvecklar regler inom det flygmedicinska området. Sektionen är uppdelad i ett medicinteam och ett certifikatteam.
Arbetet sker med kontaktytor både externt och internt där vi sätter stor vikt och fokus på att uppnå god kvalitet samt ge god service och information till tillståndshavare, privatpersoner och andra myndigheter. I det dagliga arbetet samarbetar vi även med kollegor inom området flygutbildning samt jurister specialiserade inom sektionens verksamhetsområde.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- handlägga och fatta beslut i ärenden inom sektionens ansvarsområde
- svara på frågor från allmänheten
- stödja handläggningsprocessen genom administrativa arbetsuppgifter såsom post- och arkivhantering
- arbeta med enhetens övriga arbetsområden vid behov.
Du måste ha
- fyllt minst 18 år vid anställningens början
- en pågående universitets- eller högskoleutbildning, inom t.ex. samhälls-, beteendevetenskap eller juridik, eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
- mycket god datorvana, där du har vana av att t.ex. hantera IT-system, Word eller Excel
- goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
- flygcertifikat eller har påbörjat utbildning till flygcertifikat eller annan utbildning inom luftfartsområdet
- erfarenhet som handläggare av ärenden inom luftfartsområdet.
Vi vill att du
- är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du ska ha intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar
- är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och arbetar systematiskt
- är samarbetsinriktad och anpassar dig för att hitta lösningar med ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet
- är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter där du snabbt kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tidsbegränsad under perioden juni till augusti med ev. möjlighet till förlängning. Tjänsten är placerad i Norrköping.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Emelie Skärberg, 010 - 495 59 41, Emelie.Skarberg@transportstyrelsen.se
. ST, Mats Anderzén och Saco-S, Carola Sander nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-1269. Vi behöver din ansökan senast den 9 mars 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning Sjö- och luftfart
Avdelning Sjö- och luftfart bidrar till ett konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Det gör vi genom att hålla register, utforma regler, pröva och ge tillstånd samt utöva tillsyn. Vi verkar också i många sammanhang på den internationella arenan.
Vi finns i Norrköping, Göteborg, Malmö och Stockholm och har cirka 300 medarbetare som är organiserade i sex enheter och en stabsenhet. Ersättning
Individuell lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2026-1269". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099) Jobbnummer
9745447