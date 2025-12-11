Handläggare till sektionen för anställningsvillkor och arbetsrätt
Kriminalvården, Enheten för planering och arbetsgivarutveckling / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2025-12-11
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Enheten för planering och arbetsgivarutveckling i Norrköping
, Stockholm
, Malmö
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
HR-avdelningen är en nationell avdelning vid Kriminalvårdens huvudkontor med främsta uppgift att medverka till att Kriminalvården har goda förutsättningar att vidareutveckla sin förmåga att nå sina mål. HR-avdelningen är inne i en spännande utvecklings- och förändringsresa och våra HR-medarbetare arbetar med mål och resultat i fokus och med människor och verksamheten i centrum.
HR-avdelningen består av fyra enheter; Utbildning, Planering- och arbetsgivarutveckling, Verksamhetsnära HR samt Ledar- och medarbetarskap.
Inom enheten för Planering och arbetsgivarutveckling (EPA) ligger Sektionen för anställningsvillkor och arbetsrätt som ansvarar för att utveckla myndighetens processer för arbetsrätt, lönebildning och anställningsvillkor. Till sektionen söker vi nu en driven och engagerad HR-handläggare.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som sektionens handläggare kommer du både självständigt och tillsammans med dina kollegor arbeta för att vidareutveckla och effektivisera sektionens, och till viss del myndighetens, arbetssätt. Du växlar mellan kort- och långsiktigt perspektiv i ditt arbete och har nära samarbete med sektionschefen och dina kollegor. Då sektionens uppdrag varierar och brådskande uppdrag kan inkomma så krävs en god förmåga att kunna prioritera och skifta fokus. Det finns goda möjligheter att utvecklas och växa i din roll.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer bestå av samordning, handläggning, beredning av ärenden, administration och uppföljning inom sektionens ansvarsområde. Du kommer att stödja HR-experter i förhandlingar och uppdrag genom att ta fram statistik, information och underlag ur personaladministrativa systemet. Vidare kommer du bistå i hantering av bisysslor och förmåner, föra protokoll vid förhandlingar m.m. samt administrera och avsluta inkomna ärenden, vilket även inkluderar diarieföring.Kvalifikationer
Vi söker dig som tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt eget arbete framåt med ett utvecklingsinriktat förhållningssätt. Du samarbetar väl med andra och har god förmåga att skapa ordning och struktur, både för dina egna arbetsuppgifter samt i sektionens uppdrag. Som handläggare har du kontakt med många olika funktioner i olika sammanhang, därför är det av vikt att du har en god kommunikativ förmåga och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar i såväl tal som skrift. Då arbetet innebär att du får hantera uppgifter av känslig karaktär krävs att du som person arbetar på ett förtroendefullt sätt och följer gällande lagar, avtal och riktlinjer på myndigheten.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Eftergymnasial utbildning inom HR-området alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av handläggning inom HR-området
* Erfarenhet av arbete i personaladministrativa system
* Erfarenhet av arbete och utveckling av personaladministrativa processer
* Erfarenhet av arbete som chefsstöd eller motsvarande roll
* God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* God vana av att arbeta med Officepaketet
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
* Erfarenhet av arbete i Heroma
* Erfarenhet av arbete med att skriva och utveckla rutiner och riktlinjer
* Erfarenhet av diarieföring
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294238". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Enheten för planering och arbetsgivarutveckling Kontakt
Sektionschef
Helene Lindahl 011-474 15 41 Jobbnummer
9638485