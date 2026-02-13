Handläggare till samordnad bemanning region syd placeringsort- Malmö, Vik
2026-02-13
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som personal planerare inom samordnad bemanning i Region Syd kommer du tillhöra ett team om 16 personal planerare. En del av teamet samt gruppchef utgår från regionkontoret i Malmö, andra utifrån verksamhetsstället man ansvarar för. Den här tjänsten gäller ett längre vikariat där du utgår ifrån Malmö.
I rollen ansvarar du för såväl kort- som långsiktig bemanningsplanering för myndighetens kärnverksamhet.
Genom daglig kontakt med kärnverksamheten kommer du planera bemanningen vid enheten på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt. Planeringen kommer utgå från lagar, rutiner och kollektivavtal. Du kommer att lösa kort och långsiktiga vakanser samt proaktivt arbeta för att nå uppsatta mål. I rollen ingår även semesterplanering och utbildningsplanering samt samverkan med chefer i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som samarbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett smidigt och konstruktivt sätt. Du har intresse av att vilja hjälpa dina kollegor att leverera lösningar och stötta upp där du behövs.
Du arbetar strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är noga med deadlines och sätter upp och håller tidsramar. Under en arbetsdag kan mycket förändras och du har därför lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Du kanske till och med uppskattar en flexibilitet i din vardag och ser möjligheterna i förändringar.
I rollen är det viktigt att kunna göra korrekta avvägningar och prioriteringar trots tidsbrist. Inom vår bemanningsplanering händer det ofta mycket på en gång vilket gör att du behöver behålla lugnet och fokusera på rätt saker trots att stressade eller pressade situationer kan uppstå.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Gymnasieexamen
• Akademisk utbildning inom organisering/ledning av arbete alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant för tjänsten.
• Mycket god datorvana
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande:
• Arbetslivserfarenhet från Kriminalvården
• Erfarenhet från personal- och bemanningsplanering
• Erfarenhet av personal- och bemanningssystem
• Kunskap om lagar och avtal (arbetsrätt, arbetstidsregler, policys etcetera)
• Erfarenhet av Heroma
• Erfarenhet av statliga kollektivavtal
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
